على طريقة ديفيد بيكهام.. شاهد.. العراقي أمير العماري يسجل هدفًا مذهلًا في الدوري السويدي (فيديو)

سجل اللاعب العراقي أمير العماري هدفًا رائعًا في المباراة التي جمعت ناديه يونشوبنغز سودرا مع نوربي في مباريات الجولة الرابعة من الدوري السويدي الدرجة الأولى، الأحد.

وتسلم العماري الكرة في منتصف الملعب، قبل أن يسدد قذيفة قوية ومذهلة في مرمى نوربي من على خط منتصف الملعب.

وانتقل أمير العماري، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى يونشوبنغز سودرا قادمًا من فريق هوسكفارنا في يناير 2018، علمًا أنه سجل هدفًا في 4 مباريات مع الفريق.

ويملك يونشوبنغز سودرا 6 نقاط في المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري السويدي للدرجة الأولى