فوز العهد والقادسية وتعادل الوحدات والجيش في كأس الاتحاد الآسيوي

أحرز محمد قدوح، هدف العهد اللبناني في الفوز 1-صفر على مستضيفه السويق العُماني، بينما سجل بدر المطوع ثنائية القادسية الكويتي في الفوز 2-1 على المالكية البحريني، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي، اليوم الثلاثاء.

وجاء هدف قدوح في الدقيقة 62 بعد تمريرة رائعة من حسين الزين ضربت مصيدة التسلل ليضع الكرة في شباك عمار الرشيدي حارس السويق من وضع انفراد.

وارتفع رصيد العهد إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن القادسية والمالكية، بينما ظل السويق في ذيل الترتيب، دون نقاط.

وأنعش القادسية آماله في المنافسة على التأهل عن المجموعة بفضل ثنائية المطوع في الدقيقتين السابعة و37 بتسديدتين أرضيتين من داخل منطقة الجزاء في حين أحرز عيسى عبد الباري هدف المالكية الوحيد قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وتقام الجولة الخامسة من المجموعة يوم 29 أبريل/ نيسان الجاري، حيث يلتقي المالكية مع السويق في المنامة والقادسية مع العهد في الكويت.

وضمن المجموعة الأولى أحرز حسن عبد الفتاح هدف التعادل 1-1 للوحدات الأردني، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 38 بعد طرد لاعبه عبيدة السمارنة، في مرمى ضيفه الجيش السوري.

وتقدم الجيش في الدقيقة 53 عبر باسل مصطفى قبل أن يدرك عبد الفتاح التعادل للوحدات في الدقيقة 86.

وتأجلت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها بين النجمة اللبناني وهلال القدس الفلسطيني.

ويتصدر الجيش المجموعة بثماني نقاط من 4 مباريات متفوقًا بنقطة واحدة عن الوحدات، بينما حصد هلال القدس نقطة واحدة من مباراتين وضعته في المركز الثالث، وظل النجمة دون نقاط من مباراتين أيضًا.

وتقام الجولة الخامسة من المجموعة يوم 30 أبريل/ نيسان الجاري، حيث يلتقي النجمة مع الوحدات، وهلال القدس مع الجيش السوري.

ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.