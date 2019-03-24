كل ما تريد معرفته عن مباراة ليبيا ضد جنوب أفريقيا اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2019

يخوض منتخب ليبيا مواجهة قوية وحاسمة ضد جنوب أفريقيا، مساء اليوم الأحد، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويسعى المنتخب الليبي للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد غياب، إذ كانت آخر مشاركاته في نسخة 2012 خاصة أن الفوز يعني تأهل ليبيا للبطولة القارية التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي فرص منتخب ليبيا في موقعة الحسم ضد جنوب أفريقيا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة الـ 19:00 بتوقيتي ليبيا والقاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، على ملعب ”الطيب المهيري“ في مدينة صفاقس التونسية بسبب الظروف الأمنية التي تحظر إقامة المباريات الدولية والقارية في ليبيا.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 3“ بصوت المعلق محمد بركات.

حسابات التأهل

تأهل منتخب نيجيريا عبر المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، ويبقى صراع المركز الثاني بين منتخبي جنوب أفريقيا وليبيا.

ويحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن ليبيا، وبالتالي سيكون أمل المنتخب الليبي متمثلًا في الفوز ولا شيء سواه للتأهل للبطولة القارية.

الحضور العربي

يسعى منتخب ليبيا لإكمال الحضور العربي المميز في بطولة أمم أفريقيا، التي تنطلق بمصر في الـ 22 من يونيو المقبل.

ويتواجد في المسابقة القارية، منتخب مصر صاحب الضيافة، بجانب منتخبات المغرب وتونس والجزائر بجانب منتخب موريتانيا مفاجأة التصفيات، ويبحث المنتخب الليبي عن المقعد السادس للعرب في أمم أفريقيا بعد فشل السودان وجزر القمر في استكمال المغامرة والصعود.

وتعادل منتخب ليبيا مع جنوب أفريقيا دون أهداف في لقاء الجولة الثانية للمجموعة وهي المواجهة الوحيدة بين المنتخبين.

أسلحة ليبيا

يراهن منتخب ليبيا على الحضور الجماهيري الكبير المتوقع في ملعب الطيب المهيري سواء من الجماهير الليبية أو التونسية، لدعم أحلام الأخضر للتأهل بشكل رسمي.

واعترف المدير الفني فوزي العيسوي، بأن الجمهور سيكون السلاح الأكبر لمنتخب ليبيا في مباراة جنوب أفريقيا لتحقيق الفوز والصعود لنهائيات أمم أفريقيا، مبديًا تفاؤله بالقدرة على التأهل وحصد النقاط الثلاث.

ويراهن منتخب ليبيا على بعض لاعبيه المحترفين مثل: إسماعيل التاجوري مهاجم نيويورك سيتي الأمريكي، وحمدو الهوني لاعب الترجي التونسي، وأحمد بن علي لاعب كورتوني الإيطالي، بجانب مؤيد اللافي لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، ومحمد سولا لاعب المحرق البحريني، والمعتصم المصراتي لاعب فيتوريا جيماريش البرتغالي، ومحمد المنير لاعب لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، وسند الورفلي مدافع الرجاء المغربي.

ويعتمد المنتخب الليبي على الأرجح على تشكيلة تضم الحارس المخضرم محمد نشنوش وأمامه الرباعي معتصم سابو وأحمد التربي وسند الورفلي ومحمد المنير للدفاع وربيع الشادي ومعتصم المصراتي وحمد الهوني ومحمد سولا للوسط وأنيس سالتو وإسماعيل التاجوري أو خالد مجدي.

وقال نادر الترهوني، لاعب منتخب ليبيا الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المنتخب الليبي لديه أسلحة مهمة في لقاء جنوب أفريقيا أهمها على الإطلاق الدعم الجماهيري.

وأوضح أن المنتخب الليبي لديه بعض العناصر المحترفة بجانب لاعبين واعدين في الدوري الليبي مثل: أنيس سالتو، وعلي سلامة، وأيضاً، خالد مجدي والمعتز المهدي؛ ما يجعل ثمة حالة من الثقة والتفاؤل بقدرة ليبيا على التأهل وحسم الفوز في موقعة صفاقس.

أسلحة ”البافانا بافانا“

ويراهن منتخب جنوب أفريقيا على قدرات لاعبيه من أجل العودة لأمم أفريقيا بعد الغياب في النسخة الأخيرة بالغابون 2017.

ويعتمد المدرب الإنجليزي ستيوارت باكستير على تشكيلته التي تضم الحارس دارين كيت وأمامه الرباعي وتولاني هلاتشوايو وبولي مكوانزي وتامسانكا مكينزي وسيفسو هيلانتي للدفاع وفي خط الوسط الخماسي تولاني سيريرو لاعب فيتسه الهولندي وهولومبو كيكانا وتياني مبوندا وبيرسي تاو وكيجان دولي ويقود الهجوم ليبو موتيبا.