منتخب سوريا يهزم الأردن وديًا في بطولة الصداقة والسلام (فيديو)

أحرز فراس الخطيب هدفًا قرب النهاية ليقود سوريا للفوز 1-صفر على الأردن على استاد مدينة البصرة العراقية ضمن بطولة الصداقة الدولية الودية، اليوم السبت.

وأحرز البديل الخطيب هدف المباراة الوحيد قبل النهاية بأربع دقائق بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار عامر شفيع حارس مرمى الأردن.

فراس الخطيب يسجل الاول لسوريا pic.twitter.com/FVwWFX7AQe — محمد علي (@Mohamme04026924) March 23, 2019

ويشارك في البطولة الودية منتخبات سوريا والأردن والعراق، حيث سبق للمنتخب العراقي الفوز على سوريا بالنتيجة ذاتها في المباراة الافتتاحية يوم الأربعاء الماضي قبل أن يواجه الأردن يوم الثلاثاء المقبل لتحديد الفائز بالبطولة.

ويملك المنتخب السوري ثلاث نقاط من مباراتين وهو ذاته رصيد العراق من مباراة واحدة فيما يقبع الأردن في المركز الثالث والأخير بدون نقاط.