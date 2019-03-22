منتخب السودان يودّع تصفيات كأس الأمم الأفريقية بخسارة ثقيلة على أرضه أمام غينيا (فيديو)

ودّع منتخب السودان تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بخسارة ثقيلة 4-1 على أرضه أمام غينيا الاستوائية في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى، اليوم الجمعة.

وظل رصيد السودان 3 نقاط في ذيل ترتيب المجموعة، بينما ارتفع رصيد غينيا الاستوائية إلى 6 نقاط في المركز الثالث ليودّع الفريقان التصفيات.

وتأهلت السنغال، ومدغشقر، إلى البطولة التي تستضيفها مصر منتصف العام الحالي قبل لقاء الفريقين، غدًا السبت، في ختام التصفيات.

وافتتح محمد مختار التسجيل للسودان من تسديدة مباشرة من مدى قريب إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية بعد ربع ساعة من البداية.

لكن إيميليو لوبيز أدرك التعادل للضيوف من ركلة جزاء بعدها بأربع دقائق قبل أن يضع اللاعب ذاته فريقه في المقدمة في الدقيقة 36 من ركلة جزاء ثانية.

وأضاف منتخب غينيا الاستوائية هدفين خلال الشوط الثاني عبر بابو جانيت في الدقيقة 49 وبيدرو أوبيانج قبل النهاية بأربع دقائق.