رسميًا.. تخفيض عقوبة عدي زهران لاعب الفيصلي الأردني من 6 سنوات لـ 5 مباريات

أعلن النادي الفيصلي الأردني، قبول لجنة الاستئناف بالاتحاد الأردني لكرة القدم، استئناف النادي على العقوبات التي وقعت ضده على خلفية مباراة الفريق مع الوحدات بالدوري الأردني.

وقال النادي في بيان رسمي :“اجتمعت لجنة الاستئناف للنظر في الاستئناف المقدم من النادي الفيصلي، حيث كانت أبرز القرارات تخفيض عقوبة اللاعب عدي زهران من 6 سنوات إلى 5 مباريات، وتخفيض عقوبة حرمان الجماهير كاملة إلى حرمان 25% من سعة المدرجات في مباراتنا القادمة على ملعبنا“.

وكان اللجنة التأديبية بالاتحاد الأردني لكرة القدم قد أعلنت إيقاف اللاعب 6 سنوات؛ بعد حركة وصفة بغير الأخلاقية لجماهير الوحدات، حيث خلع سرواله أمام الجماهير.

وكانت إدارة نادي الفيصلي الأردني، برئاسة بكر العدوان، قررت إيقاف اللاعب عدي زهران لمدة شهر.

كما قررت الإدارة حرمان اللاعب من مكافأة الفوز على الوحدات 2-1، في المباراة التي جرت، يوم الخميس الماضي، في دوري المحترفين، إلى جانب حرمانه من راتبه الشهري لمدة 3 أشهر.