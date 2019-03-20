عمر خربين يغيب عن 3 مباريات ودية لمنتخب سوريا بسبب ظروف شخصية

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم أن المهاجم عمر خربين لن يلتحق بتشكيلة المنتخب الوطني قبل خوض ثلاث مباريات ودية، بسبب ظروف شخصية.

وقال الاتحاد السوري في بيان، إن خربين أخبر إدارة المنتخب بحاجته إلى أربعة أيام لاستكمال إجراءات تجديد الإقامة في السعودية وبالتالي عدم إمكانية خوض مباراتي العراق والأردن ببطولة الصداقة.

وأضاف الاتحاد السوري، أن خربين أكد قدرته على مواجهة الإمارات وديًا في 26 مارس آذار الجاري: ”فرفضت إدارة المنتخب ذلك وقررت لعب المباراة الثالثة باللاعبين الذين سيشاركون في الدورة“.

وانتقل خربين من الهلال السعودي إلى بيراميدز المصري على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية وحتى نهاية الموسم الجاري.

عمر خربين ومحيط الرعب ???????????? pic.twitter.com/eItsFhiSLQ — Abuabdullah (@Abuabdu49546045) March 17, 2019

وستلعب سوريا مع العراق، اليوم الأربعاء، وتواجه الأردن بعدها بثلاثة أيام بينما تلتقي الإمارات في أبوظبي، يوم الثلاثاء المقبل.

وكان عمر السومة، هداف الأهلي السعودي، اعتذر أيضًا عن عدم الانضمام لتشكيلة منتخب سوريا بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.

وترغب سوريا في مصالحة المشجعين بعد الخروج من الدور الأول لكأس آسيا مطلع العام الجاري لكنها ستحاول أن تفعل ذلك دون أهم لاعبين في خط الهجوم وهما السومة وخربين.