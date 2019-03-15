بعد مقتل مشجع نتيجة التدافع.. تأجيل مباراة الزوراء والقوة الجوية في الدوري العراقي (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر تأجيل مباراة الزوراء مع القوة الجوية التي كان من المقرر أن تلعب اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري المحلي.

وبحسب وسائل إعلام مختلفة فإنه تقرر تأجيل المباراة بسبب التدافع بين الجماهير ما أدى إلى وفاة أحد المشجعين قبل موعد انطلاق المباراة.

وأضافت وسائل إعلان أن عددًا كبيرًا من الجماهير تجمعوا قرب ملعب ”الشعب“ الدولي، بعد امتلاء المدرجات الملعب، دون أن يسمح لهم بالدخول بسبب امتلاء المدرجات، وحاول بعضهم اقتحام الملعب، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 30 ألف مشجع.

يشار إلى أن الفريقين منذ موسم 1975/1976، وحتى اليوم التقيا 78 مباراة في بطولة الدوري العراقي، وانتهت 28 مباراة منها لصالح نادي الزوراء، في حين فاز القوة الجوية في 25 مواجهة، وانتهت 25 مباراة بالتعادل.

