بعد إيقاف لاعبه عدي زهران 6 سنوات.. الفيصلي الأردني يرد على العقوبات ”الانتقامية“‎

استنكر الفيصلي العقوبات التي وقعها عليه الاتحاد الأردني لكرة القدم والتي وصفها ”بالانتقامية“ على خلفية أحداث مباراة القمة أمام الوحدات يوم الخميس الماضي التي حسمها الفريق بالفوز بهدفين مقابل هدف.

وقررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأردني حرمان لاعب نادي الفيصلي عدي زهران من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة ست سنوات؛ بسبب تصرفه ”المشين“ بعد نهاية المباراة، ، والذي اعتبر إساءة لكرة القدم الأردنية.

وكانت إدارة نادي الفيصلي الأردني، برئاسة بكر العدوان، قررت إيقاف اللاعب عدي زهران مدة شهر.

كما قررت الإدارة حرمان اللاعب من مكافأة الفوز على الوحدات 2-1، في المباراة التي جرت، يوم الخميس الماضي، في دوري المحترفين، إلى جانب حرمانه من راتبه الشهري مدة 3 أشهر.

كما قررت اللجنة فرض عقوبات مالية وإدارية على ناديي الفيصلي والوحدات على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة التي جمعتهما على ستاد عمان مع تغريم الفيصلي 500 دينار وإقامة أول مباراة رسمية له في الدوري بدون جمهور.

فضلا عن تحمله كافة تكاليف الإصلاح في الاستاد ومبلغ 1500 دينار و500 دينار أخرى وحرمان جماهيره من ”التيفو“ لنهاية الموسم الحالي.

وقال الفيصلي في بيانه ”فوجئت النادي إدارة وجماهير بالعقوبات التي وصلت إلى حد الانتقام من الفيصلي بعد مباراته الأخيرة أمام الوحدات والتي تجاوزت روح القانون والأسس الي وضع من أجلها والتي هدفها تطوير اللعبة وصونها وحفظ الروح الرياضية“.

وأضاف البيان ”في الفيصلي لم نتعود يوما على الصمت عن خطأ. ونحن على الدوام نرفع راية الأردن في المحافل الدولية.

لكن كنا نأمل ألا ينظر الاتحاد للجزئيات السخيفة وان تكون قياساته مبنية على العدل والإنصاف والتعاطي مع الحالة في نطاقها وليس العمل بقصد أو دون قصد عن تأليب الجماهير أو استفزازها أو إصدار لوائح أشبه بالانتقامية وليس بالعقوبة. تعلمنا في الفيصلي المقاومة وسنقاوم هذا القرار بالقانون والطرق السلمية“.