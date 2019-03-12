إيقاف عدي زهران لاعب الفيصلي الأردني 6 سنوات‎

قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأردني لكرة القدم حرمان لاعب نادي الفيصلي عدي زهران من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 سنوات؛ بسبب تصرفه بعد نهاية المباراة، والسلوك المشين الذي قام به، والذي اعتبر إساءة لكرة القدم الأردنية.

وكانت إدارة نادي الفيصلي الأردني، برئاسة بكر العدوان، قررت إيقاف اللاعب عدي زهران لمدة شهر.

كما قررت الإدارة حرمان اللاعب من مكافأة الفوز على الوحدات 2-1، في المباراة التي جرت، يوم الخميس الماضي، في دوري المحترفين، إلى جانب حرمانه من راتبه الشهري لمدة 3 أشهر.

وجاءت عقوبة الإيقاف بحق عدي زهران؛ بسبب تصرفه بعد نهاية المباراة، والسلوك المشين الذي قام به، والذي اعتبر إساءة لكرة القدم الأردنية، بعد انتشار فيديو يبين قيامه ببعض الحركات التي اعتبرت لا أخلاقية بعد نهاية المباراة.

واتخذت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم عقوبات أخرى بحق ناديي الفيصلي والوحدات.

وجاءت العقوبات كالتالي:

1) تغريم نادي الفيصلي مبلغ (500) دينار عملًا بأحكام المادة (49).

2) إقامة أول مباراة رسمية للنادي الفيصلي في بطولة دوري المناصير على أرضه بدون جمهور، عملًا بأحكام المواد (95، 8/3/5).

3) تغريم نادي الفيصلي مبلغ (1500) دينار، عملًا بأحكام المواد (95/2 ، 17/1).

4) تغريم نادي الفيصلي مبلغ (500) دينار بالإضافة إلى قيمة الأضرار، وفقًا لتكاليف الإصلاح التي تتم من قبل الملعب المعني أو من الاتحاد، عملًا بأحكام المادة (97).

5) تغريم نادي الفيصلي مبلغ (8000) دينار، عملًا بأحكام المادتين (98 ، 176).

6) حرمان جمهور نادي الفيصلي من إدخال التيفو لنهاية موسم 2018/2019، عملًا بأحكام المادة (99).

7) حرمان لاعب نادي الفيصلي عدي زهران من المشاركة في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم (6) سنوات، اعتبارًا من تاريخ صدور العقوبة، عملًا بأحكام المواد (8/2/6 ، 176).

– تغريم نادي الوحدات مبلغ (500) دينار، عملًا بأحكام المادة (49).

9) إقامة أول مباراة رسمية لنادي الوحدات في بطولة دوري المناصير على أرضه بدون جمهور، عملًا بأحكام المواد (95 ، 8/3/5).

10) تغريم نادي الوحدات مبلغ (500) دينار بالإضافة إلى قيمة الأضرار وفقًا لتكاليف الإصلاح التي تتم من قبل الملعب المعني أو من الاتحاد، عملًا بأحكام المادة (97).

11) تغريم نادي الوحدات مبلغ (2000) دينار، عملًا بأحكام المادة (98).

12) حرمان جمهور نادي الوحدات من إدخال التيفو لنهاية موسم 2018/2019، عملًا بإحكام المادة (99).

13) إيقاف المدرب الرئيسي لنادي الوحدات قيس اليعقوبي (6) مباريات رسمية وتغريمه مبلغ (1500) دينار، عملًا بأحكام المادتين (86 ، 94/ب).

14) إيقاف لاعب نادي الوحدات محمد غسان الباشا(3) مباريات رسمية وتغريمه مبلغ (1500) دينار، عملًا بأحكام المادة (69).

15) ستقوم اللجنة بإصدار عقوبات بحق الضيوف والمسؤولين الذين ارتكبوا مخالفات على المنصة الرسمية عند ورود أسمائهم ومعلوماتهم الشخصية من الجهات المعنية.

قرار قابل للاستئناف عملًا بأحكام المادة (149)، باستثناء البنود رقم (1 ، 4 ، 8 ، 10).

صدر بتاريخ 12/3/2019.