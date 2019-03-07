الفيصلي يلدغ الوحدات ويقتنص صدارة ترتيب الدوري الأردني (فيديو)

اقتنص الفيصلي فوزًا دراميًا ومثيرًا على الوحدات، في قمة منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الأردني للمحترفين، اليوم الخميس.

وكان الوحدات البادئ بالتسجيل عبر سعيد مرجان، بعدما استغل ركلة حرة ثابتة لعبها رجائي عايد، وفشل الحارس معتز ياسين في التعامل معها، وانتهى الشوط الأول بتقدم الوحدات 1/1.

ونجح أحمد العرسان في تعديل الكفة للفيصلي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 88 سجل هشام السيفي هدف الفوز للفيصلي بضربة رأس بعد كرة عرضية من يوسف أبوجلبوش.

وكان الفريقان تعادلا 2/2 و1/1 في آخر مباراتين بينهما في الدوري الأردني.

ورفع الفوز رصيد الفيصلي إلى 35 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن الجزيرة الذي لعب مباراة أقل.

في حين تجمد رصيد الوحدات عند 29 نقطة في المركز الرابع (مؤقتًا).