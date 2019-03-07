هدف مباراة الوحدات والفيصلي.. سعيد مرجان يتقدم للمارد الأخضر (فيديو)

سجل سعيد مرجان الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الوحدات مع الفيصلي، في قمة منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الأردني للمحترفين.

وحصل الوحدات على ركلة حرة لعبها رجائي عايد فشل الحارس معتز ياسين في التعامل معها، ليكملها سعيد مرجان في المرمى في الدقيقة 15.

ويحتل الفيصلي، صاحب الضيافة، المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة المتصدر، في حين يحتل الوحدات المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

وتقابل الفريقان 83 مرة في الدوري، وتبدو الندية سيدة الموقف في كلاسيكو الدوري، ففاز الفيصلي 28 مرة مقابل 29 انتصارًا للوحدات و26 تعادلًا. وسجل الفيصلي بالدوري 74 هدفًا مقابل 78 للوحدات.