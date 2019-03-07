تقارير: ”فيفا“ يرشح عمان والكويت لمشاركة قطر تنظيم مونديال 2022.. وإعلاميون يتحدثون عن موعد الحسم

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يدرس إشراك سلطنة عمان ودولة الكويت في استضافة بعض مباريات كأس العالم لكرة القدم، المقررة إقامتها في قطر، عام 2022.

وكان رئيس ”فيفا“، جياني إنفانتينو، قد أعلن أن عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 سيزيد من 32 إلى 48 فريقًا، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك اقتراحًا بتطبيق النظام الجديد على مونديال قطر 2022.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، في تقرير نشرته الأربعاء، إلى أن مسؤولي ”فيفا“ لم يردوا على طلبات للتعليق على تلك الأنباء.

وتابعت: ”من المقرر أن يتم حسم عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 خلال شهر يونيو المقبل، إلا أن مسؤولي فيفا أكدوا أن قطر لن تستطيع أن تنظم البطولة وحدها بمشاركة 48 منتخبًا“.

وقالت قطر في وقت سابق إنها ستنتظر حتى يصدر قرار ”فيفا“ النهائي حول عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022، علمًا بأن هناك خلافات سياسية بين قطر وجيرانها في الخليج، وعلى رأسها السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وكان محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات، قد أشار في تصريحات في فبراير الماضي، إلى أن الإمارات مستعدة لاستضافة بعض مباريات كأس العالم 2022 مع الكويت وعمان، في حالة مشاركة 48 منتخبًا في البطولة، ولكنه قال إنه في حالة استمرار الأزمة مع قطر فإنه من غير المتوقع أن تتم الموافقة على ذلك.

وقالت cnn في تقرير أيضا إن فيفا رشح عمان والكويت لمشاركة قطر في تنظيم مونديال 2022.

وقال إعلاميون إن مونديال 2022 سيكون 48 منتخبًا، 16 في قطر، 16 في عمان، 16 الكويت، ما يعني أن كل دولة ستستضيف 4 مجموعات.

وغرد الإعلامي عايد الرشيدي :“كاس العالم 2022، عدد المنتخبات (48)، الدول المنظمة ”ثلاث ”، دولة قطر تستضيف (16) منتخبا الكويت تستضيف (16) منتخبا عمان تستضيف (16)منتخبا الإعلان الرسمي 15 مارس 2019 اجتماع مجلس فيفا “ميامي“.

وقال الإعلامي حيدر عبدالحق: ”في حالة رفع مجلس الفيفا توصية إلى الكونغرس بزيادة عدد المنتخبات في كأس العالم 2022 إلى ٤٨ منتخبا وبعد موافقة قطر ، فإن الكويت وعمان أصبحتا المفضلتين لاستضافة عدد من المباريات التي ستكون كالتالي: ”قطر 60 مباراة، الكويت 10 مباريات، عمان 10 مباريات، القرار النهائي في يونيو“.

وقال الإعلامي الكويتي ناصر العيدان إن الفيفا يدرس استضافة الكويت وعمان لبعض مباريات كأس العالم 2022 في قطر.