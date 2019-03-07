كل ما تريد معرفته عن مباراة الفيصلي والوحدات في الدوري الأردني

يتابع عشاق الكرة الأردنية لقاء الكلاسيكو المحلي المرتقب بين الفيصلي وضيفه الوحدات على ملعب ”عمان“ الدولي بصافرة الحكم السعودي شكري الحنفوش، في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الأردني لكرة القدم.

ودائمًا تتسم مباريات الفيصلي والوحدات بالندية والإثارة، خاصة أن الموسم الحالي يشهد منافسة شرسة ورباعية على لقب الدوري بين الفريقين الكبيرين بجانب الجزيرة صاحب الصدارة وشباب الأردن.

موعد مباراة الفيصلي والوحدات والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:30 مساء اليوم الخميس بتوقيت الأردن، 19:30 مساء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة الأردن الرياضية بصوت المعلق بسام المجالي، كما تذاع عبر قناة الكأس المفتوحة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم سعودي بقيادة شكري الحنفوش ويساعده عبد الرحيم الشمري وهشام الرفاعي مساعدين، وسلطان الحربي حكمًا رابعًا.

وخصصت الجهات الأمنية الأردنية 2000 جندي لتأمين ستاد عمان في وقت الكلاسيكو، بحسب صحيفة الرأي الأردنية الذائعة الصيت، وسط إجراءات مشددة وتحذيرات من أي أعمال شغب، كما تم إطلاق مبادرة ”لا للمخدرات“ من أجل توعية الشباب في مثل هذا الحدث المهم في الكرة الأردنية.

ندية واضحة

يحمل لقاء الكلاسيكو بين الفيصلي والوحدات رقم 140 على المستوى الرسمي في كل البطولات، وتقابل الفريقان 4 مرات فقط على المستوى الآسيوي.

ويتفوق الفيصلي برصيد 53 فوزًا مقابل 46 انتصارًا للوحدات مع 40 تعادلًا، وسجل الفيصلي 139 هدفًا وأحرز الوحدات 135 هدفًا.

وأقيمت أول مباراة بالدوري بين الفريقين في عام 1976، وانتهى آخر لقاء في شهر سبتمبر الماضي بالجولة الخامسة للدوري هذا الموسم وفرض التعادل كلمته.

وتقابل الفريقان 83 مرة في الدوري وتبدو الندية سيدة الموقف في كلاسيكو الدوري ففاز الفيصلي 28 مرة مقابل 29 انتصارًا للوحدات و26 تعادلًا.. وسجل الفيصلي بالدوري 74 هدفًا مقابل 78 للوحدات.

ترتيب الفريقين

يحتل الفيصلي، صاحب الضيافة، المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة المتصدر، وحقق الفريق 9 انتصارات و5 تعادلات وتلقى هزيمة وحيدة وسجل 24 هدفًا واستقبل 11 هدفًا.. ويعد التونسي هشام السيفي هداف الفريق برصيد 4 أهداف.

ويحتل الوحدات المركز الرابع برصيد 29 نقطة بعد 9 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، وسجل الفريق 23 هدفًا واستقبل 10 أهداف، ويبقى الهداف بهاء فيصل برصيد 9 أهداف.

أفكار الفيصلي

يخوض الفيصلي الكلاسيكو بدافع الفوز وسط جماهيره لأكثر من دافع، أبرزها محاولة اعتلاء الصدارة بجانب تقليص فرص الوحدات في المنافسة وإبعاد فريق عنيد بعض الشيء عن الصراع الشرس في القمة.

وتحيط الشكوك بمشاركة الثلاثي أنس بني ياسين وخليل بني عطية لظروف التعافي من الإصابة والجاهزية التامة، وإحسان حداد الذي يمر بظروف نفسية سيئة بعد وفاة والده، وهو ما يتحدد خلال الساعات الأخيرة قبل اللقاء.

ويقود طموحات الفيصلي المدير الفني راتب العوضات الذي تولى المهمة يوم 24 فبراير الماضي خلفًا للتونسي طارق جرايا بعد تجربته مع نادي البقعة، وأثير جدل حول تصريحات منسوبة لمدرب الفيصلي حول الاستخفاف بلقاء الكلاسيكو، إلا أن المدرب نفى تمامًا هذه التصريحات أو امتلاكه أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبدو هناك ظاهرة لافتة بأن راتب العوضات قد يواجه ابن شقيقه أنس العوضات لاعب الوحدات الذي انضم لقائمة المباراة، ويخوض الفيصلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على السلط برباعية دون رد بالجولة الماضية.

ويعتمد مدرب الفيصلي على قوته الضاربة في تشكيلة يقودها الحارس المخضرم معتز ياسين وأمامه الرباعي براء مرعي وشهاب بن فرج وعدي زهران وسالم العجالين في خط الدفاع.

ويراهن العوضات على ثلاثي الوسط إبراهيم دلدوم ومهدي علامة ويوسف أبوجلبوش، بينما يقود الهجوم أحمد العرسان وأنس الجبارات والتونسي هشام السيفي، وربما يكون للمصري محمد ماجد أونش دور في الخط الأمامي للفريق.

وقال طارق يحيى، المدير الفني الأسبق للفيصلي الأردني، لـ ”إرم نيوز“، إن مباراة الوحدات والفيصلي كلاسيكو مثير ومرتقب وجماهيري خاصة أن أجواء الكرة الأردنية ممتعة والجماهير هناك متحفزة ودائمة الدعم لفرقها.

وأشار إلى أن الفيصلي يملك بعض اللاعبين الدوليين وأصحاب الخبرات مثل سالم العجالين وأنس الجبارات والحارس معتز ياسين، مشيدًا بقدرات أونش اللاعب المصري الذي انضم للفريق في شهر يناير الماضي قائلًا إنه لاعب موهوب وسيكون ورقة رابحة مهمة في الكلاسيكو.

أسلحة الوحدات

يحشد الوحدات أسلحته من أجل عبور عقبة الفيصلي وحسم الكلاسيكو للعودة بقوة للصراع المشتعل في الصدارة، وحصد الفريق فوزًا مهمًا على حساب شباب الأردن بالجولة الماضية.

ويقود الوحدات المدرب التونسي قيس اليعقوبي الذي فضل إضفاء الغموض حول مشاركة اللاعب يزن ثلجي في الكلاسيكو المرتقب وفضل السرية حتى الاطمئنان على جاهزيته في آخر لحظة، وربما يكون مفاجأة اللقاء حال تعافيه التام من الإصابة، ويغيب المدافع التونسي سامي الهمامي للإيقاف.

ويعتمد اليعقوبي على الحارس تامر صالح وأمامه الرباعي محمد الباشا وسليم عبيد ومحمد الدميري والظهير السنغالي فيكتور ديمبا في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط رجائي عايد وعبيدة السمارنة وأدهم القرشي وسعيد مرجان.

ويراهن اليعقوبي على قدرات الثنائي الهجومي المميز بهاء فيصل وحمزة الدردور. وقال محمد عمر، مدرب الوحدات الأردني الأسبق، لـ ”إرم نيوز“ إن لقاءات الكلاسيكو الأردني تظل من أجمل وأقوى المباريات وإن له ذكريات طويلة مع هذا الكلاسيكو.

وأضاف عمر: ”أتابع الوحدات باستمرار وعلى تواصل مع بعض محبي النادي، وأعتقد أن خبرات الدردور ومهارات ثلجي وبهاء فيصل سيكون لها دور في ترجيح كفة الفريق“.