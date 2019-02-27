لجنة تقصي الحقائق توصي بعقوبات قاسية ضد لاعبي منتخب العراق

أصدرت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الاتحاد العراقي لكرة القدم، لبحث أسباب خروج منتخب ”أسود الرافدين“ من كأس آسيا 2019، عقوبات قاسية على بعض اللاعبين لأسباب انضباطية.

وقررت اللجنة معاقبة اللاعبين علي فائز ووليد سالم بالحرمان من تمثيل منتخب العراق لمدة سنة واحدة لعدم الالتزام انضباطيًا، وحرمان علي عدنان من تمثيل المنتخب لمدة 6 أشهر بسبب تواجد وكيل أعماله في مقر إقامة المنتخب، ومعاقبة علي حصني لمدة 4 أشهر لمغادرة مقر الوفد من دون علم، وتوجيه إنذار نهائي لمحمد حميد وصفاء هادي لإجراء لقاءات صحفية خلال البطولة.

وكان منتخب العراق قد ودع بطولة كأس أمم آسيا 2019، التي أقيمت في الإمارات بعد خسارته أمام قطر في مباراة دور الستة عشر.

وقدم منتخب العراق مستوى مميزًا خلال مشاركته في بطولة كأس أمم آسيا، فقد تخطى دور المجموعات عن جدارة واستحقاق بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط من تعادل وفوزين.