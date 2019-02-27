كل ما تريد معرفته عن مباراة النجم الساحلي والمريخ السوداني اليوم في كأس زايد

وصلت بطولة كأس زايد للأندية الأبطال إلى المحطة قبل الأخيرة، بعد الوصول إلى دور الأربعة والذي ينطلق، مساء الأربعاء، بالصدام المثير الذي يجمع بين النجم الساحلي التونسي وضيفه المريخ السوداني، في جولة الذهاب بنصف النهائي على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية.

ويبقى الصدام العربي الأفريقي مرتقبًا في ظل صراع سعودي بين الهلال والأهلي، في المباراة الآخرى لنصف النهائي، وهو ما يجعل الجميع يترقب فارس البطولة العربية هذا الموسم بعد مشوار طويل وحافل بالندية والإثارة.

وتشهد المباراة تطبيق تقنية الفيديو للمرة الأولى في تاريخ البطولات العربية، وهو ما سيتم تطبيقه في مرحلتي قبل النهائي والنهائي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي، أبرز ملامح موقعة النجم الساحلي والمريخ.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 16:00 مساء اليوم بتوقيت تونس، الـ 17:00 مساءً بتوقيت السودان.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية الـ 2 بصوت المعلقين عامر عبد الله ومحمد الشامسي.

مشوار الفريقين

تأهل النجم الساحلي إلى نصف النهائي، بعدما عبر عقبة الرمثا الأردني في دور الـ32 بعد الفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 3-1، ثم أقصى الوداد المغربي بعد التعادل دون أهداف، ثم الفوز بهدف نظيف في دور الـ16، وفي ربع النهائي تخطى النجم عقبة الرجاء المغربي بعد الفوز في المغرب بثنائية دون رد والخسارة في تونس بهدف نظيف.

وصعد المريخ السوداني بعدما أقصى الجيش السوري بنتيجة 3-1 و1-1 في دور الـ32، ثم فاز على اتحاد الجزائر في دور الـ16 بنتيجة 4-1 وخسر بثنائية دون رد، وأطاح بمولودية الجزائر في دور الـ8 بعد التعادل دون أهداف بالجزائر والفوز بثلاثية في السودان.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل في دوري أبطال أفريقيا عام 2008 بدور المجموعات، وفاز النجم في تونس بنتيجة 2-1 وفاز المريخ في السودان بثنائية نظيفة.

وتكرر الصدام في دوري أبطال أفريقيا عام 2017 وفاز النجم الساحلي في السودان بنتيجة 2-1 وانسحب المريخ من لقاء الإياب بدور المجموعات وفاز النجم اعتباريًّا بثلاثية نظيفة.

أوراق النجم الساحلي

يتسلح النجم الساحلي بحماسة جماهيره في ملعب سوسة، وخبرات مدربه الفرنسي روجيه لومير لتجنب مفاجآت المريخ السوداني، ويغيب عن أبناء سوسة المدافع عمار الجمل ولاعب الوسط إيهاب المساكني للإيقاف.

ويعتمد النجم الساحلي على حارس مرماه مكرم البديري مع الرباعي الدفاعي كريم العواضي وصدام بن عزيزة ووجدي كشريدة وزياد بوغطاس على حساب عمار الجمل، بينما يقود خط الوسط أمين بن عمر وأمامه الرباعي الصاعد مالك بعبو وماهر الحناشي، والمخضرم ياسين الشيخاوي بعد أن تأكدت جاهزيته لخوض اللقاء، مع الفنزويلي داروين جونزاليز، بينما يقود الهجوم الجزائري كريم عريبي.

أسلحة المريخ

يسعى المريخ لتحقيق نتيجة إيجابية في معقل جوهرة الساحل، ويتسلح الفريق السوداني بدراية مدربه التونسي يامن الزلفاني ، ويغيب عن المريخ بكري المدينة نجم الفريق وأمير كمال للإيقاف.

ويعتمد الفريق على الحارس علي أبو عشرين وأمامه الرباعي أحمد آدم وتاج الدين إبراهيم وتاج الين يعقوب ومحمد الرشيد للدفاع مع رباعي الوسط محمد هاشم التكت وضياء الدين محجوب وصلاح الدين نمر ورمضان عجب ومنجد أبوزيد وفي الهجوم محمد عبد الرحمن.

وقال أنيس بوجلبان، لاعب الصفاقسي التونسي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة متكافئة إلى حد بعيد بين الفريقين، خاصة أن النجم الساحلي لديه أسلحة مهمة في مباراة المريخ الذي يفتقد خدمات بكري المدينة أفضل لاعبيه.

وأضاف: ”النجم الساحلي فريق صعب على أرضه ووسط جماهيره، وأعتقد أن المريخ سيلعب بخطة دفاعية ويغلق المساحات أمام النجم“.