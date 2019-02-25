التعادل يحسم مباريات الجولة الأولى بكأس الاتحاد الآسيوي

سيطر التعادل على مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي، الإثنين، بعد تعادل هلال القدس الفلسطيني مع الجيش السوري، والكويت الكويتي مع الاتحاد السوري، والنجم البحريني مع الجزيرة الأردني.

وفي مباراة النجم والجزيرة لحساب المجموعة الثانية، تقدم محمد مرضي للجزيرة في الدقيقة 18، قبل أن يتعادل إبراهيم حبيب إبراهيم للنجمة في الدقيقة 31.

وسيطر التعادل السلبي على مباراة الكويت الكويتي مع الاتحاد السوري في المجموعة الثانية.

ويملك كل من النجمة والجزيرة والكويت والاتحاد نقطة وحيدة.

أما في مباراة هلال القدس والجيش ضمن المجموعة الأولى، فتقدم محمد عبيد لهلال القدس في الدقيقة 18، لكن أحمد الأشقر تعادل للجيش في الدقيقة 49.

وتغلب الوحدات بنتيجة 1/0 على النجمة اللبناني ضمن المجموعة الأولى. وسجل الهدف الوحيد في المباراة سعيد مرجان في الدقيقة 11، وأشهر الحكم حسن أكرمي البطاقة الحمراء في وجه شمس الدين شاونا لاعب النجمة في الدقيقة 45.

ورفع الفوز رصيد الوحدات إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، مقابل نقطة لكل من هلال القدس والجيش، في حين لا يملك النجم أي نقطة.