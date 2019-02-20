رسميًا.. الهولندي أروين كومان مدربًا لمنتخب عُمان لمدة عامين

أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم، الأربعاء، تعيين الهولندي أروين كومان مديرًا فنيًا للمنتخب الأول؛ استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ووفقًا لصفحة الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ”تم اعتماد المدرب أروين كومان مدربًا للمنتخب الأول لمدة موسمين، ابتداءً من 10 مارس/ آذار المقبل، وحتى 9 مارس/ آذار 2021“.

وأشارت وسائل إعلام عُمانية إلى أن المدرب وصل إلى عُمان، الثلاثاء، وتفاوض مع الاتحاد المحلي قبل أن يتم التصويت، اليوم، على اختياره لقيادة المنتخب، من دون الكشف عن راتبه.

وكومان (57 عامًا)، سبق له أن درب منتخب المجر، كما درب العديد من الأندية الهولندية مثل فينورد وآيندهوفن، وعمل كمدرب مساعد في ناديي إيفرتون وساوثهامتون الإنجليزيين.