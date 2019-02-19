طيران الإمارات تترك باريس سان جيرمان

يبحث فريق باريس سان جيرمان، عن محتضن جديد يضع اسمه على قميص الفريق؛ بعد قرار شركة طيران الإمارات بعدم تجديد العقد الذي يربط الطرفين، والذي ينتهي بنهاية الموسم.

وكان العقد مع الشركة الإماراتية يعطي الفريق الباريسي ما بين 25 و30 مليون يورو سنويًا، لكن طيران الإمارات قررت منذ السنة الماضية، عدم تمديد عقدها مع الفريق الباريسي.

وحسب تقارير إعلامية فرنسية، فإدارة الفريق الفرنسي تسابق الزمن بحثًا عن محتضن جديد، وفشلت لحد الساعة في الحصول على عرض جيد، حيث تتوقع الحصول على 50 مليون يورو كل موسم.

وذكرت صحيفة “ أس ”، أن شركة طيران جديدة مهتمة بالحصول على وضع اسمها على أقمصة باريس سان جيرمان، ولا تتوقع أن تكون شركة الطيران القطرية، التي ترتبط بعلاقة مع الفريق.

ويجد باريس سان جيرمان صعوبات في الحصول على عقود إعلانية، وأغلب علاقاته مع شركات قطرية بعقود كبيرة، كانت سببًا في فتح تحقيق ضده من طرف لجنة اللعب المالي النظيف.