كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر السعودي ضد أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق النصر السعودي اختبارًا قويًا أمام ضيفه أجمك الأوزبكي، اليوم الثلاثاء، في الدور الإقصائي ببطولة دوري أبطال آسيا على ملعب ”الملك فهد“ الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

ويسعى النصر لعبور عقبة الفريق الأوزبكي والتقدم بالبطولة القارية أملاً في استعادة أمجاد العالمي في البطولة القارية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأجمك

تقام المباراة في الساعة 18:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب الملك فهد الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس 5 والكأس 7 بصوت المعلقين سوار الذهب وخالد الحدي.

تاريخ المشاركات

يتطلع النصر لاستعادة أمجاده القارية خاصة بعد تدعيم الفريق بالعديد من الصفقات السوبر المتميزة في الموسم الحالي.

وفاز النصر بلقب كأس آسيا لأبطال الكؤوس موسم 1997 – 1998 وكأس السوبر الآسيوي 1998 وحل وصيفًا لدوري أبطال آسيا عام 1995.

وغرد الإعلامي السعودي بتال القوس عن المباراة :“لو كنت مكان إدارة النصر ومدربه للعبت بالرديف في مواجهته الآسيوية اليوم، النصر يحتاج موسمين لخوض المعترك الآسيوي بقوة وجعلها هدفا أول.. فريق ممتاز محليا بالأجانب الثمانية.. لكنه يجدد نفسه وجلده بالمحليين الصاعدين والمستقطبين وهذا يحتاج وقتًا، الواقعية تفرض تحديد الأهداف والأولويات بدقة يخوض فريق أجمك بطولة آسيا لأول مرة في تاريخه“.

من هو أجمك؟

أنشئ نادي أجمك الأوزبكي عام 2004 ولم يحصل الفريق الذي لم يتجاوز 15 عامًا على أي لقب محلي ويخوض منافسات البطولة القارية لأول مرة.

ويقود أجمك المدرب الأوزبكي ميردزالول قاسيموف المدير الفني للفريق، ويعتمد على أبرز لاعبيه زافار بولوفنوف وصانع الألعاب زهير بيرموف والظهير الأيمن سانات شيخوف.

النصر المتحفز

يتحفز النصر السعودي من أجل تحقيق الفوز مع مدربه البرتغالي روي فيتوريا، ويتسلح الفريق بجماهيره وقدرات نجومه المحترفين من أجل تخطي عقبة الفريق الأوزبكي.

ويراهن النصر على القوة الضاربة بوجود المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله وخلفه الثلاثي النيجيري أحمد موسى والمغربي نور الدين أمرابط والبرازيلي جوليانو ولاعب الارتكاز بيتروس ماثيوس بينما يقود الدفاع كريستيان راموس وبرونو أوفيني وسلطان الغنام وحمد آل منصور مع الحارس الأسترالي براد جونز.

وقال أسامة نبيه، المدير الفني لفريق الكوكب السعودي، لإرم نيوز إن النصر من الأندية المرشحة للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا فهو فريق ملئ بالنجوم واللاعبين أصحاب القدرات الخاصة ولديه مدرب عالمي هو روي فيتوريا.

وأضاف: ”على النصر الحذر من الثقة الزائدة والعمل على الحسم المبكر، وضرورة التركيز في استغلال الفرص مبكراً من أجل إنهاء مغامرة أجمك الأوزبكي سريعاً“.