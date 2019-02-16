المريخ السوداني يبلغ قبل نهائي كأس زايد على حساب مولودية الجزائر (فيديو)

تأهل المريخ السوداني إلى قبل نهائي كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم بعد فوزه الكبير 3-صفر على ضيفه مولودية الجزائر في إياب دور الثمانية للبطولة اليوم السبت.

وجاء تأهل المريخ إلى المربع الذهبي بنتيجة 3-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد تعادل الفريقين سلبيا في الذهاب بالجزائر الشهر الماضي.

وانضم المريخ إلى النجم الساحلي الذي بلغ المربع الذهبي على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.

وأحرز محمد الرشيد هدف السبق للمريخ بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء مستغلا خطأ من فريد شال حارس الضيوف الذي سقطت منه الكرة ليسددها الرشيد مباشرة في الشباك بالدقيقة 25.

وانفرد محمد عبدالرحمن، هداف البطولة، بمرمى المولودية ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 32 قبل أن يجعل اللاعب ذاته النتيجة 3-صفر إثر هجمة مرتدة أسكنها مرمى شعال في الدقيقة 68.