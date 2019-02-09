وفاة متعب الذاير لاعب نادي القادسية الكويتي سابقًا

نعى عدد من النواب والنشطاء الكويتيين، اليوم السبت، الرياضي الكويتي ولاعب نادي القادسية السابق متعب الذاير، الذي تُوفي بعد معاناة مع المرض خلال السنوات الأخيرة.

وقال النشطاء، إن جثمان الراحل سيُوارى الثرى بعد صلاة العصر، في مقبرة الصليبخات شمال شرق الكويت.

وكان الذاير من أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم في نادي القادسية، لا سيما في فترة الثمانينيات، وهو شقيق المدرب الوطني محمد الذاير.

وتقدم النشطاء الكويتيون بالتعازي لذوي الراحل، حيث نعى النائب عبدالكريم الكندري الرياضي الذاير، داعيًا له بالرحمة: “اللهم اغفر لعبدك متعب الذاير وارحمه برحمتك وأكرم نُزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وألهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وبدوره، كتب الناشط مشاري بويابس: “انتقل إلى رحمة الله تعالى متعب علي الذاير العتيبي، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم السبت، في مقبرة الصليبخات، العزاء: اليرموك ق ٤ الشارع الثالث منزل ١٤ إنا لله وإنا إليه راجعون”.