المغرب ينقل مباراته مع الأرجنتين إلى ملعب طنجة الكبير

قرَّر الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نقل ملعب مباراة ودية ستجمع منتخب “أسود الأطلس” بضيفه الأرجنتيني من العاصمة الرباط إلى مدينة طنجة الشمالية مع الإبقاء على موعدها في الـ 26 من مارس/ آذار.

وأرجع الاتحاد المغربي القرار “لأسباب لوجستية”.

لكن مصادر قريبة من الاتحاد قالت إن “السبب يرجع إلى عطب في الأبواب الإلكترونية لملعب مولاي عبد الله في الرباط”.

ويستضيف هذا الملعب مباريات في دوري المحترفين المغربي لفريق الجيش الملكي، إلى جانب المباريات الأفريقية للقطبين الوداد والرجاء بسبب استمرار إغلاق استاد محمد الخامس بالدار البيضاء لخضوعه لإصلاحات شاملة.

وتدخل المباراة الودية ضمن استعدادات “أسود الأطلس” لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقرَّرة في مصر صيف العام الجاري.

وسيحتضن ملعب طنجة الكبير مباراة المغرب أمام الأرجنتين، بعد ثلاثة أيام من خوض المنتخب العربي مباراة الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا أمام مضيفه منتخب مالاوي.

وتأهل المغرب بالفعل إلى النهائيات.

ودخل مسؤولو المنتخب المغربي في مفاوضات مع الاتحاد الإنجليزي لمواجهة منتخب إنجلترا وديًّا، لكنَّ خلافًا حول موعد ومكان المباراة تسبب في التفاوض مع الاتحاد الأرجنتيني.

ويتضمن عقد المباراة الودية مشاركة ليونيل ميسي لاعب برشلونة ومنتخب الأرجنتين لفترة لا تقل عن 70 دقيقة وإذا لم يحدث فإن قيمة العقد ستنخفض إلى النصف.