محكمة تايلاندية تحدد جلسة في أبريل للنظر في تسليم اللاعب البحريني حكيم العريبي

سيقضي لاعب كرة القدم البحريني المحبوس، حكيم العريبي، الذي فر من بلاده وحصل على وضع لاجئ في أستراليا، شهرين آخرين على الأقل في الحبس في تايلاند، بعد أن حددت محكمة هناك موعد الجلسة المقبلة للنظر في طلب تسليمه إلى البحرين في أبريل نيسان.

وأثارت القضية مناشدات من رئيس وزراء أستراليا والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لكي تطلق تايلاند سراح العريبي وتعيده إلى أستراليا، على أساس مخاوف من احتمال تعرضه للتعذيب في البحرين التي تسعى لتسلمه.

وكان السفير الأسترالي المكلف لدى تايلاند، آلان ماكينون، في استقبال العريبي، هو ودبلوماسيون من 13 دولة على الأقل، لدى وصوله إلى محكمة تايلاندية، اليوم الاثنين، مرتديًا زي السجن بلونه البني الفاتح ومكبل القدمين.

ويقول العريبي إنه سيواجه الاضطهاد والتعذيب إذا تم تسليمه. وألقت السلطات القبض على العريبي في نوفمبر تشرين الثاني أثناء قضاء شهر العسل في تايلاند.

وقالت محاميته، نادتاسيري برجمان، إن المحكمة أمهلت فريق الدفاع حتى الخامس من أبريل نيسان لتقديم وثائق الاعتراض على تسليمه، وحددت 22 أبريل نيسان موعدًا لجلسة الاستماع الأولية للشهود وعرض الأدلة.