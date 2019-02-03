أمير قطر يدفع حسن الهيدوس قائد المنتخب للخلف خلال صورة تذكارية (فيديو)

أثار تميم بن حمد، أمير قطر، جدلًا واسعًا؛ خلال استقباله منتخب قطر المتوج بلقب كأس آسيا 2019؛ بسبب تصرف وصفه كثيرون بالمهين لحسن الهيدوس قائد العنابي.

واستقبل أمير قطر بعثة المنتخب المتوج بكأس آسيا؛ لتكريمه.

وخلال التقاط صورة تذكارية مع الكأس، دفع أمير قطر، قائد المنتخب للخلف، وسحب شقيقه جاسم بن حمد؛ من أجل التقاط صورة تذكارية للثنائي مع الكأس.

وظهر جاسم بن حمد في فيديو يداعب الهيدوس؛ من أجل تقليل حدة الموقف على اللاعب، الذي حاول إخفاء حرجه.

وغرد محمد الظهوري: “شاهد كيف يحتقر تميم كابتن المنتخب الهيدوس، مع أنه يستحق كل من يسيء لزايد أكثر من ذلك! ولكن هو من أحرز البطولة لك، فالمفروض تقدره لا أن تدفعه وتحتقره من أجل أخيك، فعلًا ذل ما بعده ذل!”.

وعلق الإعلامي عارف عمر: “قمة الاحتقار التعامل مع صاحب الإنجاز وكأنه مجرد حذاء لا كرامة له وإهانته بطريقة مقززة.. هذا هو تميم وإخوته، إذا كانوا يتعاملون بهذه الطريقة مع من جعلهم يقفون ليلتقطوا هذه الصورة.. ما بالكم بالمواطن البسيط وغيره..بعض اللقطات العفوية تسقط الأقنعة”.



وقالت صحيفة المدينة: “خلال استقباله لمنتخب قطر الفائز بكأس آسيا في الدوحة، قام أمير قطر تميم بن حمد بفعل اعتبره المتابعون على مواقع التواصل “مهينًا” لقائد المنتخب القطري حسن الهيدوس؛ عندما قام تميم بسحب الكأس منه؛ لأخذ صور مع أخيه جاسم”.

وتوج منتخب قطر بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بالفوز على اليابان في المباراة النهائية 3/1 .