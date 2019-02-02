شاهد.. هل حاول مشجع عماني الاعتداء على قائد منتخب قطر؟ (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لمشجع عماني بدا وكأنه حاول الاعتداء على أحد لاعبي منتخب قطر، في مدينة صحار العمانية، بعد تتويج العنابي بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

ووصل منتخب قطر إلى مدينة صحار العمانية قبل أن يتوجه إلى قطر للاحتفال مع جماهيره، عقب الفوز 3/1 على اليابان في المباراة النهائية.

وخلال وصول حسن الهيدوس، لاعب منتخب قطر، حاول مشجع الاعتداء عليه، لكن رجال الأمن منعوه بسرعة شديدة، كما ظهر على قناة “الكأس” القطرية.

لكن الإعلامي القطري خالد جاسم قال إن المشجع أراد التقاط الصور مع اللاعب حسن الهيدوس، وليس الاعتداء عليه.

وتواجد عدد غير قليل من المشجعين العمانيين في مدرجات ملعب مدينة زايد الرياضية في المباراة النهائية، وشجعوا منتخب قطر الذي أحرز اللقب الآسيوي لأول مرة في تاريخه.

كتف قانوني على الزميل راشد الشيذاني خلال تغطيته لقناة الكأس ????????

المشجع مندفع للتصوير مع الهيدوس وما قصر في راشد ، عموماً كل الشكر للأخ ⁦@rashid_shidhani⁩ على تغطيته المتميزة ومجهوده الكبير???? pic.twitter.com/QMrHRAZL8c — خالد الشكيلي (@Khalid_Shukaili) ٢ فبراير ٢٠١٩