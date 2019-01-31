حقيقة نقل مباراة قطر واليابان في نهائي كأس آسيا 2019 على beIN sports المفتوحة

اعتذر محمد سعدون الكواري مقدم البرامج في شبكة (بي.إن سبورتس) الرياضية عن إعلانه أن الشبكة ستبث مباراة قطر واليابان في نهائي كأس آسيا، يوم الجمعة، على القناة المفتوحة، وهو ما نفاه فيما بعد.

وقال الكواري عبر حسابه على تويتر: “نقل على لساني أن بي إن سبورتس ستبث نهائي كأس آسيا على القناة المفتوحة، وهذا غير صحيح حتى هذه اللحظة، ولَم تعلن القناة ذلك.

“أخطأت في قراءة إعلان المباراة لوجود شعار القناة المفتوحة، وصححت ذلك مباشرة، و أكرر الاعتذار عن هذا الخطأ”.

ومن المحتمل أن يتم بث المباراة على القناة المفتوحة في آخر لحظة، مثلما يحدث في المباريات المصيرية التي يكون أحد طرفيها منتخبًا عربيًا.

وستلتقي قطر، التي تأهلت للنهائي لأول مرة في تاريخها، مع اليابان البطلة أربع مرات، والتي تأهلت للنهائي للمرة الخامسة في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، يوم الجمعة.

وتتصدر قطر المنتخبات الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولة، برصيد 16 هدفًا، بينما تأتي اليابان في المركز الثالث برصيد 11 هدفًا، وبفارق هدف واحد عن إيران.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف لإدارة المباراة النهائية للبطولة.