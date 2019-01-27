إسماعيل دياكيتي يتوج بجائزة أفضل لاعب موريتاني محترف في 2018

أعلن، اليوم الأحد، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن جوائز الاتحاد الموريتاني لكرة القدم للموسم الكروي 2017-2018، بحضور نجوم سابقين في عالم كرة القدم، أبرزهم الكاميروني صامويل إيتو، والسنغالي حبيب بي، والمصري محمد أبوتريكة.

وفاز بجائزة أفضل لاعب صاعد عبد الله محمود، مدافع نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، فيما فاز بجائزة أفضل لاعب محلي، عبد الله غي، لاعب نادي أفسي نواذيبو.

وحسم إسماعيل دياكيتي، مسجلًا هدفي تأهل المنتخب الموريتاني، للنهائيات المقبلة من كأس أمم أفريقيا 2019، جائزة أفضل لاعب موريتاني محترف، وهو الذي يلعب في الدوري التونسي مع نادي “تطاوين”.

وتقدم دياكيتي في التصويت على الثنائي الآخر الذي كان مرشحًا خاسا كامار من سكودي اليوناني، وبكاري انجاي من الدفاع الجديدي المغربي.

فيما فاز الكاميروني أنجويا موريل، مدرب نادي “أف سي نواذيبو”، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الموريتاني لكرة القدم.

وتم خلال الحفل تكريم عدد من لاعبي منتخب كرة القدم السابقين، ورؤساء الاتحادية الموريتانية لكرة القدم في فترة التسعينيات والثمانينيات.

من جانبه، قال أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، إن عام 2018، يعتبر استثنائيًّا بالنسبة لكرة القدم الموريتانية، لا سيما بعد تأهل المنتخب الوطني للمرة الأولى لنهائيات أمم أفريقيا.

وأضاف ولد يحيى خلال افتتاح حفل جوائز الكرة الموريتانية، أنه عندما تسلم المهمة في عام 2011، أكد أن الكرة المحلية تحتاج فقط لمحرك لتساير نظيراتها حول العالم.

وأشار: “هذا الكلام ليس من أجل خطف تعاطف الجمهور المحلي مع أنه بحاجة لدعمه، وليس لكسب ثقة الحكومة، بل إيمان منه بأن اللاعب الموريتاني لا يختلف عن غيره من اللاعبين في العالم وما ينقصه هو توفير الظروف الملائمة”.