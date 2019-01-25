هدف مباراة كوريا الجنوبية وقطر.. عبدالعزيز حاتم يضع “العنابي” في المقدمة (فيديو)

سجل عبدالعزيز حاتم محمد عبد الله الهدف الأول لمنتخب قطر في شباك كوريا الجنوبية، في المواجهة التي تجمعهما، مساء الجمعة، بملعب “مدينة زايد الرياضية” ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس آسيا المقامة حاليًا في دولة الإمارات.

وحجز منتخب قطر مقعده في الدور ربع النهائي بعدما تغلب على العراق بهدف دون مقابل ضمن منافسات دور الـ16، فيما تفوق منتخب كوريا الجنوبية على البحرين بنتيجة 2 – 1 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

هدف ⚽️ عبدالعزيز حاتم يضع العنابي في المقدمة بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة! قطر 1 كوريا الجنوبية 0#beINAFC pic.twitter.com/LvvGZMkhJK — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 25, 2019

كاس امم اسيا | قطر 1 × 0 كوريا الجنوبية | هدف اول قطر هدف صاااااااروخ HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/Q9K1Kvsn9t — انا موت جديد (@OOQQ9090) January 25, 2019

وتبدو الفرصة سانحة أمام منتخب كوريا الجنوبية لتحقيق الفوز في ظل تفوقه على منتخب قطر من ناحية الخبرة والقدرات الفنية والتهديفية الفائقة التي يمتلكها لاعبوه، واستعان باولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية بـ 14 لاعبًا من أصل 23 لاعبًا شاركوا في كأس العالم 2018.