هدف مباراة كوريا الجنوبية وقطر.. عبدالعزيز حاتم يضع “العنابي” في المقدمة (فيديو)

هدف مباراة كوريا الجنوبية وقطر.. عبدالعزيز حاتم يضع “العنابي” في المقدمة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل عبدالعزيز حاتم محمد عبد الله الهدف الأول لمنتخب قطر في شباك كوريا الجنوبية، في المواجهة التي تجمعهما، مساء الجمعة، بملعب “مدينة زايد الرياضية” ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس آسيا المقامة حاليًا في دولة الإمارات.

وحجز منتخب قطر مقعده في الدور ربع النهائي بعدما تغلب على العراق بهدف دون مقابل ضمن منافسات دور الـ16، فيما تفوق منتخب كوريا الجنوبية على البحرين بنتيجة 2 – 1 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

وتبدو الفرصة سانحة أمام منتخب كوريا الجنوبية لتحقيق الفوز في ظل تفوقه على منتخب قطر من ناحية الخبرة والقدرات الفنية والتهديفية الفائقة التي يمتلكها لاعبوه، واستعان باولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية بـ 14 لاعبًا من أصل 23 لاعبًا شاركوا في كأس العالم 2018.

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