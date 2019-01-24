النادي الأهلي يحقق فوزًا ثمينًا على مصر المقاصة ويرتقي ثالثًا في ترتيب الدوري المصري (فيديو)

حقق الأهلي فوزًا ثمينًا على مضيفه مصر المقاصة بثلاثية دون رد، اليوم الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للدوري المصري.

سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات والنيجيري جونيور أجايي ورمضان صبحي في الدقائق 4 و30 و77 ، وفرض الفريق الأحمر السيطرة وقدم مباراة رائعة منذ الدقائق الأولى.

ورفع الأهلي رصيده مع مديره الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي إلى 30 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث، وتجمد رصيد مصر المقاصة بقيادة مديره الفني طلعت يوسف عند 30 نقطة بالمركز الرابع.

قدم الأهلي بداية قوية واستغل ضعف الجبهة اليسرى للمقاصة بوضوح من خلال تحركات النشيط رمضان صبحي الذي مرر كرة رائعة إلى حسين الشحات، ليسجل الأخير في مرمى المقاصة في الدقيقة 4 بعدما تسلم الكرة وأودعها مرمى أحمد عادل.

وسجل جونيور أجاي هدفًا من تمريرة رائعة ليودع المهاجم النيجيري الكرة في الشباك في الدقيقة 30، ليسجل الهدف الثاني للفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 77 أبعد عصام صبحي كرة عرضية خطيرة من رمضان، قبل أن يسجل رمضان صبحي هدفًا ثالثًا للأهلي بكعب قدمه ببراعة، ليعزز تفوق الفريق الأحمر.