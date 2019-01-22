التشكيلة الرسمية لمباراة البحرين وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا (صورة)

أعلن ميروسلاف سوكوب وباولو بينتو مدربا المنتخبين البحريني والكوري الجنوبي، تشكلتيهما للمباراة، التي تجمع المنتخبين في دور الـ16بكأس آسيا 2019 في الإمارات.

وجاءت تشكيلة البحرين على النحو التالي:

سيد شبر علوي، ووليد الهيام، وسيد ضياء سعيد، وحامد الشمسان، وعبدالوهاب علي، ومحمد جاسم، وعلي جعفر، ومحمد الرميحي، وسيد عيسى، وكميل الأسود، وجمال راشد.

بينما جاءت تشكيلة كوريا الجنوبية على النحو التالي:

كيم سيونغ جيو، ليي يونغ، كيم مين جاي، غونغ وو يونغ، هوانغ إن بيوم، سون هيونغ مين، هوانغ هي تشان، تشول هونغ، لي شونغ يونغ، هوانغ أوي جو، كيم يونغ جوان.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في دور ربع النهائي مع الفائز من مباراة العراق وقطر التي تلعب اليوم.

وتأهلت منتخبات الإمارات وفيتنام والصين وأستراليا واليابان وإيران إلى ربع النهائي.

وتقام المباراة النهائية يوم 1 فبراير.