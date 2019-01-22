كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق وقطر في كأس آسيا 2019

تتجه الأنظار، مساء الثلاثاء، إلى ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في الإمارات، لمتابعة المباراة المرتقبة بين منتخبي العراق وقطر في منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس آسيا 2019.

ويبدو الصدام العربي بين أسود الرافدين والعنابي مثيرًا ومبشرًا بوجبة كروية دسمة في ختام منافسات دور الـ 16، بعد أن شهدت هذه المرحلة خروج عدة منتخبات عربية على رأسها السعودية وعمان والأردن.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز الأمور المتعلقة بمباراة العراق وقطر في كأس الأمم الآسيوية:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت العراق وقطر.

وتبث مباراة العراق وقطر على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR..

مشوار المنتخبين

احتل منتخب العراق المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وفاز أسود الرافدين على فيتنام بنتيجة 3/2، وعلى اليمن 3/0، وتعادل مع إيران دون أهداف.

واحتل منتخب قطر صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، بعد اكتساح كوريا الشمالية بسداسية دون رد، وفاز على لبنان بنتيجة 2/1، وعلى السعودية بنتيجة 2/0.

وحقق منتخب العراق من قبل لقب كأس آسيا العام 2007، وحصد المركز الرابع مرتين عامي 1976 و2015، وودع ربع النهائي أعوام 1996 و2000 و2004 و2011، وكان أكبر إنجاز لمنتخب قطر التأهل لربع النهائي أعوام 1980 و1984 و1988 و1992 و2000 و2011.

تاريخ المواجهات

أقيمت 28 مباراة بين المنتخبين تفوق خلالها منتخب قطر برصيد 12 فوزًا و9 انتصارات عراقية و7 تعادلات.

وبدأت اللقاءات في خليجي 4 العام 1976 بالتعادل دون أهداف، ثم فوز العراق بثنائية دون رد في خليجي 5 العام 1979، وفاز العراق في تصفيات كأس العالم 1982 ولكن منتخب قطر فاز بنتيجة 2/1 بدور المجموعات ببطولة الخليج 1984، وفاز العراق في النهائي.

وفي تصفيات مونديال 1986 تبادل المنتخبان الفوز بنتيجة 2/1، وتعادلا في خليجي 8، بينما فاز منتخب العراق بثلاثية في خليجي 9، وفاز منتخب قطر في تصفيات مونديال 1990 ثم تعادلا دون أهداف.

وفاز منتخب قطر وديًا العام 2002، وتعادلا وديًا العام 2003، وفاز العراق في بطولة خليجي 2007، وفاز منتخب قطر وديًا في نفس العام، وفي تصفيات مونديال 2010 فاز منتخب قطر ذهابًا وإيابًا.

وتقابل المنتخبان في خليجي 23 العام 2017 وشهد آخر فوز عراقي بنتيجة 2/1.

مهند علي ضد المعز علي

يشهد اللقاء صراعًا بين موهبتين واعدتين وهما مهند علي مهاجم منتخب العراق والمعز علي مهاجم منتخب قطر.

وتحدثت التقارير الصحفية عن اهتمام نادي بوروسيا دورتموند الألماني بضم اللاعب مهند علي في شهر يناير الجاري، بعد تألقه في بطولة كأس آسيا كما لفت المعز علي الأنظار في صفوف منتخب قطر بدليل أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق أكد أنه يستحق اللعب في أوروبا.

وسجل المعز 7 أهداف تضعه في صدارة هدافي البطولة الآسيوية، بينما أحرز مهند علي كاظم هدفين.

العراق يتحدى قطر

يعتمد منتخب العراق بقيادة مديره الفني سريتشكو كاتانيتش على الانضباط التكتيكي، ويلعب بطريقة 4-3-2-1 بوجود الحارس جلال حسن وأمامه الرباعي أحمد إبراهيم وعلي فائز وعلاء علي وعلي عدنان في خط الدفاع.

ويقود وسط العراق أمجد عطوان مع بشار رسن وسعد ناطق وهمام طارق وأحمد ياسين بينما يقود الهجوم مهند علي كاظم.

ويلعب منتخب قطر بقيادة مديره فيليكس سانشيز بطريقة 4-3-3 بوجود الحارس سعد الدوسري وأمامه الرباعي طارق سلمان وبسام الراوي وبيدرو ميغيل وعبدالكريم الحاج في خط الدفاع، ويعتمد العنابي على ثلاثي الارتكاز عبدالعزيز حاتم وعاصم ماديبو وبوعلام.

ويقود الهجوم المعز علي وحسن الهيدوس وأكرم عفيف الذين يتميزون بالسرعات والمهارات الفردية.