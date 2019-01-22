القنوات الناقلة لمباراة البحرين وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا

يصطدم المنتخب البحريني بمنافسه الكوري الجنوبي، الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات حتى الأول من فبراير المقبل.

وتبث المباراة عبر قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR.

وتنطلق مباراة البحرين وكوريا الجنوبية الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة والبحرين، 15:00 بتوقيت القاهرة.

ويتأهل الفائز في المباراة إلى ربع النهائي، ويلاقي الفائز من مباراة العراق وقطر التي تلعب اليوم.

وتأهلت 6 منتخبات إلى دور الـ 8 هي، الإمارات، وأستراليا حامل اللقب، والصين وإيران واليابان وفيتنام.

واحتل المنتخب الكوري صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، بالفوز 1/0 على الفلبين، ثم 1/0 على قيرغيزستان، ثم 2/0 على الصين 2/0.

ولم تهتز شباك الشمشون الكوري في الثلاث مباريات.

في حين احتل المنتخب البحريني المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع الإمارات بنتيجة 1/1، ثم الخسارة أمام تايلاند 0/1، والفوز على الهند بالنتيجة نفسها.