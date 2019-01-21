سوكوب قبل مباراة البحرين وكوريا الجنوبية: ربما لا يكفي أن نبذل كل ما في وسعنا

يعتقد ميروسلاف سوكوب، مدرب البحرين، أن فريقه لن يكون المرشح للفوز أمام كوريا الجنوبية في دور الستة عشر لكأس آسيا 2019، غدًا الثلاثاء، قائلًا إنه ربما لن يكون كافيًا أن يبذل كل ما في وسعه.

وتأهلت البحرين للدور الثاني ضمن أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث في المجموعات الست في الدور الأول، بينما تصدرت كوريا الجنوبية مجموعتها بثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، وتعد من المرشحين لإحراز اللقب.

وأبلغ سوكوب الصحفيين، اليوم الإثنين: “هذه الفرق، اليابان أو إيران أو كوريا، قوية جدًا حقًا، ولدى (كوريا الجنوبية) أربعة أو خمسة لاعبين في بطولات دوري كبرى، يمتلكون جودة عالية في الدفاع والهجوم ونحن في المركز 113 فقط في تصنيف الفيفا.

“لدينا الكثير من المعلومات حول كوريا، أي فريق وأي مدرب يستطيع الحصول على معلومات بسهولة عن أي فريق. لكن أي فريق يواجه برشلونة يمتلك معلومات كثيرة حول (ليونيل) ميسي، ومع ذلك برشلونة يفوز. ربما لا يكفي أن نبذل كل ما في وسعنا”.

ومع ذلك، أبدى المدرب التشيكي، الذي يقود البحرين منذ 2016، ثقته في أن فريقه سيقدم أداء قويًا أمام الكوريين في سعيه للتأهل لدور الثمانية على عكس التوقعات.

وتابع: “مثلما قلت من قبل، أنا أثق في فريقي لأنه ليس تحت ضغط كبير، أشعر حقًا بأن فريقي لديه النهم لتحقيق بعض النتائج وأثق في أنه سيبذل قصارى جهده. لكن ما إذا كان أداؤنا أمام كوريا سيكون كافيًا (للفوز)، سنرى ذلك غدًا”.

وأضاف سوكوب، الذي سبق له تدريب اليمن إضافة لمنتخبي التشيك ومصر تحت 20 عامًا: “نحن نبني فريقنا منذ أكثر من عامين، إذا نظرتم ستجدون العديد من اللاعبين الشبان الذين لا يملكون خبرة كبيرة.. راجعت أيضًا تقريرنا الفني بعد الدور الأول ويجب أن أشعر بالرضا، لأننا قمنا بالعديد من الأشياء، الهجوم والهجمات المرتدة والتسديد”.

وخاضت البحرين مباراتها الأخيرة في دور المجموعات، يوم الأحد الماضي، ويأمل سوكوب أن يكون لاعبوه استفادوا من حصولهم على أسبوع كامل للاستعداد لمواجهة دور الستة عشر.

وقال: “كان أمامنا أسبوع لفعل الكثير من الاشياء في المران. أشعر بأن اللاعبين ليسوا مرهقين بعد أول ثلاث مباريات؛ لأننا حصلنا على سبعة أيام راحة، وهذا وقت كافٍ لإعداد الفريق للمباراة. نحن مستعدون لهذه المباراة والفريق سيبذل كل ما في وسعه، وأتمنى أيضًا أن تساندنا الجماهير البحرينية؛ لأن هذا سيساعدنا كثيرًا”.