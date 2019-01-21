موعد مباراة العراق ضد قطر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

تأهلت سبعة منتخبات عربية إلى دور الستة عشر في كأس آسيا 2019، لكن شاءت القرعة أن تقام مواجهة واحدة بين العرب عندما تلعب قطر مع العراق، غدًا الثلاثاء.

وستقام القمة المرتقبة في استاد آل نهيان في أبوظبي لتحديد صاحب آخر بطاقة للظهور في دور الثمانية.

وستلعب قطر، مستضيفة كأس العالم 2022، للمرة الثالثة في أربع مباريات بالبطولة ضد منتخب عربي، بعدما تفوقت بنتيجة 2-صفر على كل من لبنان والسعودية في الدور الأول.

كما خرجت قطر بالانتصار 6-صفر على كوريا الشمالية لتتصدر المجموعة الخامسة بفضل الدفاع المنظم والهجوم المؤثر بقيادة المعز علي هداف المسابقة برصيد سبعة أهداف.

ورغم السجل المثالي بحصد تسع نقاط من ثلاث مباريات وتسجيل 10 أهداف ودون أن تهتز الشباك بأي هدف قال فيلكس سانشيز مدرب قطر إن كل ما سبق غير مؤثر.

وقال سانشيز: “أنهينا دور المجموعات وليس مهمًا إن كنت حققت ثلاثة انتصارات أم انتصار واحد. كل المباريات ستكون صعبة ولا نعتبر أنفسنا ضمن المرشحين لإحراز اللقب.

“تحقيق ثلاثة انتصارات لن يؤثر على المباراة المقبلة، وكل مباراة مهمة ويجب أن نؤدي بشكل جيد حتى يكون بوسعنا أن نتأهل إلى الدور التالي”.

ورغم أن منتخب العراق احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف إيران، بطلة آسيا ثلاث مرات، فإن مستوى آخر منتخب عربي متوج باللقب في 2007 يتطور من لقاء لآخر.

وفاز المنتخب الملقب باسم “أسود الرافدين” في الجولة الافتتاحية 3-2 على فيتنام بعد هدف من ركلة حرة في الثواني الأخيرة، ثم قدم عرضًا مقنعًا وفاز 3-صفر على اليمن قبل أن يظهر بشكل مقنع في التعادل دون أهداف مع إيران.

وقال مدرب قطر بعد ختام الدور الأول: “نعرف أن منافسنا المقبل هو العراق من ضمن أفضل منتخبات البطولة.. نحاول أن نكون في أفضل مستوياتنا، وبغض النظر عن المنافس سيكون قويًا وسنحاول أن نستعد بشكل جيد للمباراة.

“نعرف أنه يجب أن نؤدي بشكل جيد ونقدم مباراة كبيرة حتى نواجه فريقًا مثل العراق. العراق لعب مباراة رائعة (أمام إيران) ويجب أن نكون في حالة جيدة جدًا حتى يكون بوسعنا التنافس بقوة أمام العراق”.

ولم يكن سريتشكو كاتانيتش، مدرب العراق، يعرف من سيكون منافسه بعد مواجهة إيران، لكنه كان ينتظر السعودية أو قطر دون وجود أفضلية لمنتخب على آخر.

وقال السلوفيني كاتانيتش، إنه استبدل المهاجم الشاب مهند علي قبل حوالي 20 دقيقة من النهاية أمام إيران حتى يمنحه الراحة قبل مواجهة دور الستة عشر المرتقبة.

وأضاف مدرب الإمارات السابق: “أعطيت بعض اللاعبين البدلاء فرصة اللعب كاملة وأعتقد أن الجميع أثبت أنه قادر على تمثيل المنتخب.

“فريقنا ينمو ويتطور مع كل مباراة وأتوقع أن الفترة المقبلة مهمة بالنسبة للجميع، وأنا متفائل جدًا بتحقيق نتائج إيجابية”.

وسيلعب الفائز من هذه القمة العربية في دور الثمانية مع كوريا الجنوبية أو البحرين في أبوظبي، يوم الجمعة المقبل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR، بتعليق حفيظ دراجي، وAlkass EXTRA One HD، بتعليق محمد السعدي.