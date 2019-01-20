بعد الخروج من كأس آسيا.. بيم فيربيك يكشف مستقبله مع منتخب عُمان

يشعر بيم فيربيك مدرب منتخب عُمان بالفخر بلاعبي فريقه رغم الخروج من دور الـ 16 لكأس آسيا 2019، وينوي الالتزام بخطة الاستمرار في منصبه لمواصلة تطوير الأداء.

ودفع منتخب عُمان ثمن إهدار ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة الثالثة عن طريق القائد أحمد مبارك (كانو) وخسر 0/2 أمام منتخب إيران، بطل آسيا 3 مرات، ليودع المسابقة بعد مسيرة حافلة بالكفاح.

وقال فيربيك في مؤتمر صحفي الأحد: “لقد استمتعت حقًا بالمباراة والأجواء والقتال من الفريقين. ركلة الجزاء كانت ستساعدنا”.

وأضاف “حاولنا أن نفعل كل شيء في الشوط الثاني لكن إيران سيطرت على الكرة وفرضت هيمنتها ولم يكن لدينا طاقة متبقية لمواصلة الضغط”.

“بصفة عامة قدّمنا بطولة رائعة ولا يجب أن نشعر بأي خجل. أدى فريقي عملًا رائًعا وتلقينا دعمًا كبيرًا من المشجعين وكانت الجماهير الإيرانية أيضًا رائعة وكانت خبرة وتجربة مميزة. في الواقع إيران كانت تملك فريقًا أفضل”.

وتولى فيربيك منصبه في ديسمبر 2016 وكان عقده سينتهي مطلع العام الجاري قبل أن يمدده منتصف العام الماضي حتى يونيو 2020.

وردًا على سؤال حول البقاء في منصبه قال المدرب البالغ عمره 62 عامًا: “هذه هي الخطة بالبقاء مع المنتخب العماني وأعتقد أن الفريق يملك مستقبلًا واعًدا ونملك الكثير من اللاعبين الموهوبين”.

“يجب أن نخوض مباريات مهمة في مارس في التصفيات الأولمبية، في سبتمبر ستبدأ تصفيات كأس العالم… أنا فخور جدًا بلاعبي فريقي”.

وأشاد فيربيك بالمهاجم الشاب محسن الغساني، الذي حصل على ركلة الجزاء، لكنه يعتقد في المقابل أنه لا يزال يحتاج إلى تطوير أدائه.

وقال المدرب الهولندي: “بالنسبة لي محسن الغساني لاعب موهوب وصاحب موهبة كبيرة ويملك قدرات كبيرة ويتميز بالسرعة والقوة ويجيد ضربات الرأس ويسجل لكنه لا يزال يرتكب أخطاء ويفقد الكرة بسهولة.

“لا يزال أمامه فرصة للتعلم لكن دولة مثل عُمان يجب أن تكون سعيدة بمثل هذا المستوى. لقد كان خطيرًا وسجل هدفين وصنع ركلة جزاء وعُمان يجب أن تكون سعيدة به”.

وأضاف “عليه مواصلة التطور، في المستقبل سيكون جيدًا لكنه يحتاج أيضًا إلى الكثير من الأمور حتى يكون من ضمن الأفضل في آسيا”.

وستلعب إيران في دور الـ 8 مع الصين، التي فازت 2/1 على تايلاند في وقت سابق اليوم، في أبوظبي يوم الخميس المقبل.