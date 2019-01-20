مباراة عمان وإيران.. أحمد مبارك (كانو) يهدر ضربة جزاء (فيديو)

مباراة عمان وإيران.. أحمد مبارك (كانو) يهدر ضربة جزاء (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أضاع المهاجم أحمد مبارك (كانو)، ضربة جزاء في مباراة منتخب بلاده مع إيران في إطار منافسات دور الـ 16 بكأس آسيا 2019 في الإمارات.

واحتسب الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس بالازويلوس ركلة جزاء لعمان، بعد خطأ من سيد ماجد حسيني على محسن صالح الغساني.

وتقدم أحمد كان للتنفيذ، لكنه سدد على يمين حارس إيران، علي رضا بيرانفاند، الذي نجح في التصدي للكرة.

وتأهل منتخب عمان ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، في حين تأهل منتخب إيران متصدرًا للمجموعة الرابعة.

وتأهلت منتخبات فيتنام والصين إلى دور الـ 16.

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