مباراة الأردن وفيتنام.. التشكيلة الرسمية للفريقين في دور الـ16 لكأس آسيا (صورة)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التشكيلة الأساسية لمنتخبي الأردن وفيتنام، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل على ملعب “آل مكتوم”، في افتتاح منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس آسيا 2019.

ولم يطرأ أي تغيير على تشكيلة الأردن التي شاركت في دور المجموعات أمام أستراليا وسوريا.

وجاءت تشكيلة الأردن كالتالي: عامر شفيع، طارق خطاب، أنس بني ياسين، فراس شلباية، سالم العجالين، خليل بني عطية، سعيد مرجان، بهاء عبد الرحمن، ياسين البخيت، يوسف الرواشدة، موسى التعمري.

بينما جاءت تشكيلة فيتنام كالتالي: دانغ فان لام، كوي نجوك هاي، بوي تيان دونغ، دو دي مانه، دوان فان هاو، نغوين ترونج هوان، نغوين كوانغ هاي، فان فان دوك، نغوين هي هونغ، دو هونغ دونغ، نغوين كونغ فيونغ.

وتأهل منتخب الأردن لدور الـ 16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما حل فيتنام بالمركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

ويسعى منتخب الأردن لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل الصعود للدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بالمونديال الآسيوي، فيما تعد مباراة اليوم الثالثة في تاريخ مواجهات الأردن وفيتنام، بعدما انتهت المواجهتان السابقتان بالتعادل.

على الرغم من تفوق منتخب الأردن على فيتنام من ناحية الإمكانيات الفنية والخبرة، إلا أن ضعف الأداء الهجومي يشعر جماهير “النشامى” بالقلق قبل مباراة اليوم، بعدما اكتفى بتسجيل 3 أهداف فقط في دور المجموعات، وهو أضعف خط هجوم بين المنتخبات الستة التي احتلت صدارة المجموعات.

في حين يتميز منتخب الأردن بصلابة الدفاع بعدما حافظ على نظافة شباكه طوال مشواره في دور المجموعات، في ظل تواجد الحارس المخضرم عامر شفيع أيضًا، الذي يخوض اليوم المباراة الـ15 في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس آسيا، حيث سبق وخاض 14 مباراة نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 7 لقاءات.