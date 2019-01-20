كل ما تريد معرفته عن مباراة إيران وعُمان اليوم في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

يخوض منتخب عُمان اختبارًا صعبًا أمام نظيره إيران، مساء اليوم الأحد، في واحدة من أقوى لقاءات دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 التي تستضيفها الإمارات.

يشهد لقاء عُمان وإيران صدامًا تكتيكيًا بين البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، والهولندي بيتر بيم فيربيك، المدير الفني لمنتخب عمان.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح هذه المواجهة بين منتخبي إيران وعُمان:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 09:00 مساء اليوم الأحد بتوقيت الإمارات وعمان، 7:00 بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت السعدية، على ملعب “محمد بن زايد” بنادي الجزيرة الإماراتي.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 والكأس إكسترا 1و2 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

مشوار المنتخبين

صعد منتخب عُمان ضمن أفضل ثوالث بالبطولة؛ بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بعد أن خسر أمام أوزبكستان بنتيجة 1-2 وأمام اليابان بنتيجة 0-1 وفاز على تركمانستان بنتيجة 3-1.

وتأهل منتخب إيران متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على اليمن بنتيجة 5-0 وفيتنام 2-0 وتعادل مع العراق 0-0 ولم تهتز شباكه.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان في 11 مباراة بين ودية ورسمية، وكان التفوق لصالح إيران 5 مرات مقابل مرتين فقط لعمان و4 تعادلات.

بدأت اللقاءات في تصفيات مونديال 1994، وتعادلا دون أهداف يوم 23 يونيو 1993 في إيران وفاز المنتخب الإيراني في عمان بهدف نظيف يوم 2 يوليو من العام نفسه.

وفي تصفيات كأس آسيا، تقابل المنتخبان يومي 14 و21 يونيو 1996 وفاز المنتخب الإيراني بنتيجة 2-0 و2-1.. وفاز منتخب عمان لأول مرة في دورة الألعاب الآسيوية 1998 بنتيجة 4-2 وحقق منتخب إيران فوزًا ساحقًا بنتيجة 5-2.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 2-2 في كأس آسيا 2004 وتكررت النتيجة نفسها في بطولة غرب آسيا 2010 ثم فاز عمان وديًا بنتيجة 3-1 وتقابلا في العام 2013 بتصفيات مونديال 2018 تعادلا بهدف لكل منهما في عمان، وفاز إيران بثنائية دون رد في آخر لقاء بينهما.

وتجاوز منتخب عمان دور المجموعات وصعد لدور الستة عشر لأول مرة في تاريخه، بينما حصد منتخب إيران اللقب 3 مرات، أعوام 1968 و1972 و1976 ولم يفشل منتخب إيران في التأهل لدور الثمانية منذ نسخة 1992 حين ودع الدور الأول.

خبرة كيروش

يتسلح منتخب إيران بخبرة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش وأدائه الدفاعي المميز، والجماعية التي فرضها على أسلوب المنتخب والاستقرار الفني الذي يعيشه المنتخب الإيراني أحد المرشحين للتتويج.

يعتمد منتخب إيران على تشكيلة شبه ثابتة تضم الحارس علي رضا بيرانفاند أحد أفضل حراس آسيا، وأمامه الرباعي مرتضى بورعلي كنجي الذي يلعب في بلجيكا، وسيد ماجد لاعب ترابزون التركي ورامي رضائيان لاعب الشحانية القطري، وإحسان حاج صافي في خط الدفاع.

ويلعب كيروش، بالارتكاز أميد براهيمي، وأمامه رباعي صناعة اللعب أشكان ديجاجاه، لاعب نوتنغهام الإنجليزي، ووحيد أميري لاعب ترابزون التركي والجناحان مهدي طارمي لاعب الغرافة القطري ومهدي ترابي مع الهداف سردار أزمون في الهجوم الذي سجل 3 أهداف بالبطولة ويلعب في روبن كازان الروسي.

جماعية فيربيك

يتسلح منتخب عمان بالروح القتالية والأداء الجماعي الذي فرضه بيم فيربيك، الذي يلعب أيضًا بتنظيم هجومي، ولكنه يفتقد استغلال الفرص وأيضًا يعاني من ثغرات دفاعية.

يعتمد منتخب عمان على حارسه فايز الرشيدي، وأمامه سعد سهيل وعلي البوسعيدي ومحمد المسلمي وخالد البريكي ويعول فيربيك في خط الوسط على الخماسي حارب السعدي وأحمد مبارك “كانو” اللاعب المخضرم مع رائد إبراهيم وخالد الهاجري وجميل اليحمدي للوسط مع المهاجم محسن الغساني.

وقال محمد وهبة، مدرب النصر العماني الأسبق، لـ”إرم نيوز”، إن المنتخب العماني يملك سلاحًا وهو التنظيم في مواجهة إيران، ويجب عليه غلق المساحات، خاصة أن المنافس قوي تكتيكيًا ويجيد استغلال الفرص.

وأوضح أن مهارات اللاعب العماني مميزة، ولكن العامل البدني وضعف القدرات الدفاعية أزمة في مباراة قوية بقيمة مواجهة إيران.