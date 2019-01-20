موعد مباراة عمان وإيران اليوم في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

يسعى منتخب سلطنة عمان لمواصلة إنجازاته التاريخية عندما يتقابل مع إيران، مساء اليوم الأحد، على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي، في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا 2019.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة ليتقابل في ربع النهائي، مع الفائز من لقاء تايلاند والصين الذي يقام، يوم الأحد، أيضًا.

وكان منتخب إيران تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على اليمن 5-0 وعلى فيتنام 2-0 ثم تعادل مع العراق 0-0.

في المقابل، حصل المنتخب العماني على المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما خسر تركمانستان 1-2 وأمام اليابان 0-1 وفاز على تركمانستان 3-1.

وشدد بيم فيربيك، مدرب منتخب عمان، على أن فارق التصنيف بين المنتخبين لن يكون له تأثير كبير في النتيجة النهائية، وقال: “لا يهمني التصنيف الدولي للمنتخبات، في مثل هذه البطولات لا يهم ترتيب المنتخبات في التصنيف، خاصة وأننا في الأدوار الإقصائية، فهم مثل اليابان شاركوا في كأس العالم قبل بضعة أشهر”.

من جانبه، أكد كارلوس كيروش، مدرب إيران، أن فرص الفريقين متكافئة في المباراة، وشدد: “منتخب عمان جيد جدًا، وقد استعدوا جيدًا وحققوا نتائج رائعة خلال العام الماضي، وقد لعبوا 23 أو 24 مباراة، وخسروا مرتين أو ثلاثة فقط”.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت أبوظبي، وستبث شبكات “بي إن سبورت” المباراة عبر قنواتها “beIN SPORTS MAX 1-2 HD AR” وسيعلق على المباراة عامر الخوذيري، بالإضافة لقناة “Alkass EXTRA One HD”.