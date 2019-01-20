القنوات الناقلة لمباراة الأردن وفيتنام اليوم في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

يسعى منتخب الأردن للتأهل إلى الدور ربع النهائى بمسابقة أمم آسيا 2019، عندما يواجه فيتنام، مساء اليوم الأحد، بملعب “آل مكتوم” في افتتاح منافسات دور الـ 16.

وكان المنتخب الأردني تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على أستراليا 1-0 وعلى سوريا 2-0 ثم تعادل مع منتخب فلسطين 0-0.

وفي المقابل، حصل المنتخب الفيتنامي على المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما خسر أمام العراق 2-3 وأمام إيران 0-2 وفاز على اليمن 2-0.

وسيلاقي الفائز من هذا اللقاء في الدور ربع النهائي من البطولة، الفائز من مواجهة المنتخب السعودي ضد منتخب اليابان.

تعد مباراة اليوم الثالثة في تاريخ مواجهات الأردن وفيتنام، إذ انتهت المواجهتان السابقتان بالتعادل.

ويستعيد منتخب الأردن في مباراة اليوم لجهود لاعبه موسى التعمري بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام فلسطين بسبب الإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع سالم العجالين ولاعب الوسط يوسف الرواشدة بسبب الإصابة.

وعلى الرغم من تفوق منتخب الأردن على فيتنام من ناحية الإمكانيات الفنية والخبرة إلا أن ضعف الأداء الهجومي يشعر جماهير “النشامى” بالقلق قبل مباراة اليوم، بعدما اكتفى بتسجيل 3 أهداف فقط في دور المجموعات وهو أضعف خط هجوم بين المنتخبات الستة التي احتلت صدارة المجموعات.

في حين يتميز منتخب الأردن بصلابة الدفاع بعدما حافظ على نظافة شباكه طوال مشواره في دور المجموعات.

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 13:00 بتوقيت القاهرة، الـ 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD وbeIN SPORTS MAX 1 HD وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD، ويعلق عليها الأردني خالد الغول.