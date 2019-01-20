موعد مباراة الأردن وفيتنام اليوم في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

يواجه منتخب الأردن نظيره الفيتنامي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الآسيوية على استاد آل مكتوم بنادي النصر بمدينة دبي.

وكان المنتخب الأردني تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، إذ فاز على أستراليا 1-0 وعلى سوريا 2-0 ثم تعادل مع منتخب فلسطين 0-0.

وفي المقابل، حصل المنتخب الفيتنامي على المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما خسر أمام العراق 2-3 وأمام إيران 0-2 وفاز على اليمن 2-0.

ويبحث “النشامى” عن التأهل الثالث إلى ربع نهائي البطولة بعد بلوغه دور الـ8 مرتين في تاريخ مشاركاته، ويسعى إلى مواصلة الأداء المميز بعد تصدره المجموعة برصيد 7 نقاط في دور المجموعات، بينما استطاع منتخب فيتنام بلوغ هذه المرحلة مرتين ونجح في الوصول إلى المركز الرابع في نسختين.

عامر شفيع: الجيل الحالي لمنتخب #الأردن ???????? بنفس قوة جيل 2004. هل تتفقون مع حارس مرمى @JordanFA ؟ pic.twitter.com/iKggaezMZl — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 19, 2019

ويتطلع منتخب الأردن إلى كسر عقدة التعادل التي تسيَّدت اللقاءات الأخيرة بين الطرفين أثناء التصفيات الآسيوية، إذ حسم التعادل السلبي مباراة الذهاب والتعادل الإيجابي 1-1 لقاء الإياب؛ ما يجعل الأردن مطالَبًا بالحذر أمام فيتنام، والذي يعتبر من المنتخبات الآسيوية المتطوّرة وقدم نفسه بصورة مميزة في البطولة.

ويعوّل الأردن على خدمات أبرز لاعبيه مثل موسى التعمري وزميله ياسين البخيت اللذين يعتبران من الأوراق الرابحة لمنتخب الأردن، إضافة إلى قائد المنتخب الحارس عامر شفيع والذي ذاد عن مرماه ببسالة في صد الكثير من الكرات أثناء المواجهات السابقة، ليحافظ على نظافة شباكه طوال دور المجموعات في المباريات الثلاث أمام أستراليا وسوريا وفلسطين.

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 13:00 بتوقيت القاهرة، الـ 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD وbeIN SPORTS MAX 1 HD وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD، ويعلق عليها الأردني خالد الغول.