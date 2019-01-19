نادي الزمالك يُسقط اتحاد طنجة ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

تأهل فريق الزمالك المصري، اليوم السبت، إلى مرحلة المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، بتغلبه على ضيفه اتحاد طنجة المغربي بثلاثة أهداف لهدف، في إياب دور الـ32 الثاني للبطولة القارية.

وجاء تأهل الزمالك إلى مرحلة المجموعات بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل السلبي.

نجح الزمالك في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله إبراهيم حسن في الدقيقة 45.

ومع حلول الدقيقة 50 تمكن اتحاد طنجة من إدراك التعادل عبر نعمان أعراب، قبل أن يستعيد الزمالك التقدم مجددًا عبر عمر السعيد في الدقيقة 55.

وقضى يوسف أوباما على أحلام الضيوف في إدراك التعادل، بتسجيله للهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 85.