نادي الزمالك يُسقط اتحاد طنجة ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

تأهل فريق الزمالك المصري، اليوم السبت، إلى مرحلة المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، بتغلبه على ضيفه اتحاد طنجة المغربي بثلاثة أهداف لهدف، في إياب دور الـ32 الثاني للبطولة القارية.
وجاء تأهل الزمالك إلى مرحلة المجموعات بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل السلبي.
نجح الزمالك في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله إبراهيم حسن في الدقيقة 45.
الهدف الأول لفريق #الزمالك في مرمى #اتحاد_طنجة عن طريق إبراهيم حسن #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/DvaIC3i9Ap
— ON Sport (@ONsportEg) January 19, 2019
ومع حلول الدقيقة 50 تمكن اتحاد طنجة من إدراك التعادل عبر نعمان أعراب، قبل أن يستعيد الزمالك التقدم مجددًا عبر عمر السعيد في الدقيقة 55.
الهدف الأول لفريق #اتحاد_طنجة في مرمى #الزمالك عن طريق نعمان أعراب#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/9Sz4LNBHlf
— ON Sport (@ONsportEg) January 19, 2019
وقضى يوسف أوباما على أحلام الضيوف في إدراك التعادل، بتسجيله للهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 85.
الهدف الثاني الجميل لفريق #الزمالك في مرمى #اتحاد_طنجة عن طريق عمر السعيد #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/JDyZrzqNOU
— ON Sport (@ONsportEg) January 19, 2019
على طريقة ميسي.. أوباما يسجل الهدف الثالث للزمالك في مرمى اتحاد طنجة ⚽️
على طريقة ميسي.. أوباما يسجل الهدف الثالث للزمالك في مرمى اتحاد طنجة ⚽️#أون_سبورت#ONSPORT
Posted by ONsport on Saturday, January 19, 2019