المنتخب العماني يهزم تركمانستان ويتأهل إلى دور الـ 16 بكأس آسيا 2019

المنتخب العماني يهزم تركمانستان ويتأهل إلى دور الـ 16 بكأس آسيا 2019

المصدر: فريق التحرير

تغلب المنتخب العماني 2/1 على منافسه منتخب تركمانستان في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة من كأس الأمم الآسيوية 2019، التي تستضيفها الإمارات.

وكان المنتخب العماني البادئ بالتسجيل عبر أحمد مبارك (كانو)، بهدف رائع من ركلة حرة ثابتة في الدقيقة 20.

وأدرك منتخب تركمانستان التعادل في الدقيقة 41، عبر ألتيموراد أنناديوردييف.

وسجل محسن صالح الغساني هدف التقدم لعمان مجددًا في الدقيقة 84، وتمكن محمد بومسلم من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 94.

ورفع الفوز رصيد المنتخب العماني إلى 3 نقاط في المركز الثالث، ليتأهل إلى الدور المقبل، ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، في حين تجمد رصيد تركمانستان عند0 نقطة، ليودع البطولة من الدور الأول.

وفي المباراة الأخرى، تغلب المنتخب الياباني 2/1 على أوزباكستان.

وسجل منتخب أوزباكستان أولًا عبر إلدور شومورودوف في الدقيقة 40، لكن الساموراي الياباني تعادل عبر يوشينوري موتو في الدقيقة 43، ثم تقدم تسوكاسا شيوتاني في الدقيقة 58.

ورفع الفوز رصيد اليابان إلى 9 نقاط في المركز الأول، مقابل 6 نقاط لأوزباكستان في المركز الثاني، ليتأهلا معًا إلى الدور المقبل.

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