شاهد.. علي الحبسي يصفق ويرقص ويؤازر عُمان من المدرجات (فيديو)

جاء ظهور علي الحبسي قائد عُمان وحارس الهلال السعودي في المدرجات مفاجئًا للجماهير العمانية قبل مواجهة تركمانستان في ختام مباريات الفريق في الدور الأول لكأس آسيا 2019.

وأصيب الحبسي، البالغ من العمر 37 عامًا، حارس الهلال متصدر الدوري السعودي، خلال الفوز 4/3 على الأهلي في مباراة قمة بالدوري المحلي، الشهر الماضي؛ ما أدى لغيابه عن تشكيلة منتخب بلاده في البطولة التي تستضيفها الإمارات للأول من الشهر المقبل.

وظهر الحبسي وسط الجماهير في المدرجات يغني ويصفق معهم في احتفالية كبيرة قبل انطلاق المباراة، وذلك بعد يوم واحد من قيادة الهلال للفوز على هجر بثلاثية نظيفة في دور 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

إذ سافر الحبسي من السعودية إلى الإمارات ليحضر المباراة التي تقام في ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

وتحتاج عُمان للفوز على تركمانستان لتنتظر فرصة التأهل كأفضل أحد المنتخبات الأربعة التي تحتل المركز الثالث، وذلك بعد ضمان اليابان وأوزباكستان التأهل كأول وثاني المجموعة السادسة.