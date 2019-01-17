الموعد والقنوات الناقلة لمباراة عمان وتركمانستان في كأس آسيا 2019

قال بيم فيربيك مدرب عُمان إن فريقه عليه أن يكافئ نفسه بالانتصار على تركمانستان اليوم الخميس، وهي نتيجة ستمنحه على الأرجح بطاقة التأهل للدور الثاني في كأس آسيا لكرة القدم.

ولا يملك المنتخب العماني أي نقاط في المجموعة السادسة بعد مباراتين خسرهما أمام أوزبكستان واليابان، لكن الانتصار على تركمانستان قد يعطيه بطاقة التأهل ضمن أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني في المجموعات الست.

وأبلغ المدرب الهولندي، الذي يقود عُمان منذ 2016، الصحفيين أمس الأربعاء “أمام أوزبكستان في المباراة الأولى لعبنا جيدًا جدًا، ولعبنا جيدًا أيضًا أمام اليابان، والشيء الوحيد الذي قلته للاعبين هو أننا لم نكافئ أنفسنا على الأداء الجيد خاصة أمام أوزبكستان.

“لذا حان الوقت الآن للعب بالمستوى نفسه الذي قدمناه في آخر مباراتين، لكن هذه المرة نكافئ أنفسنا بالانتصار”.

واستقبلت عُمان هدفًا قرب النهاية لتخسر 2-1 أمام أوزبكستان في مباراتها الأولى، واهتزت شباكها من علامة الجزاء في اللقاء الثاني أمام اليابان لتسقط بنتيجة 1-صفر.

وفي المباراتين، أضاع مهاجمو عمان العديد من الفرص الخطيرة، ويدرك فيربيك أنه ينبغي على فريقه التسجيل هذه المرة ضد تركمانستان للحفاظ على آماله في التأهل.

وقال المدرب الذي قاد عُمان للفوز بكأس الخليج العام الماضي “ما زلنا في السباق ونعرف ما علينا فعله، علينا الفوز بالمباراة. لم تعد هناك مباريات سهلة كما شاهدنا في كرة القدم الآسيوية.

“لذا علينا أن نكون مستعدين جيدًا وهذا ما فعلناه بالتحديد أمس واليوم، وغدًا علينا أن نفعل ما كنا نتطلع إليه وهو تسجيل الأهداف، هدف واحد أكثر من المنافس، وسنفعل كل ما في وسعنا لننجح”.

وأضاف “مثلما قلت ستكون مباراة صعبة لأن تركمانستان لديها الهدف نفسه وما زالت في السباق أيضا وعليها الفوز علينا وستكون مباراة مثيرة جدا للفريقين. لكننا سنبذل قصارى جهدنا حتى نجعل عُمان فخورة”.

وردًا على سؤال حول عدد الأهداف التي ينبغي للمنتخب العماني أن يسجلها ليعزز موقعه في سباق التأهل، قال المدرب الهولندي إن الحديث عن الأهداف ينم عن عدم احترام للمنافس الذي يملك الهدف ذاته.

ومضى فيربيك قائلاً “من المهم أن بعد 90 أو 95 دقيقة عندما ينهي الحكم المباراة نكون سجلنا هدفًا واحدًا أكثر من المنافس وهذا ما سنحاول فعله”.

وتابع “سيكون من الجميل أن نسجل في الدقيقة الأولى لكني لن أكون حزينا إذا سجلنا في الدقيقة الأخيرة. لكن مرة أخرى، علينا أن نكون في أفضل حالاتنا”.

حظوظ التأهل..

أصبح المنتخب العماني يعرف طريقه لدور 16 جيدًا حيث يحتاج للفوز بفارق هدفين لبلوغ دور 16 أو بأي نتيجة في حال عدم فوز لبنان على كوريا أو فوزه بفارق لا يتجاوز هدفين.

ويملك منتخب عمان أفضلية قليلة في مواجهاته مع تركمنستان، حيث واجه في تصفيات مونديال روسيا 2018 وفاز عليه ذهابا 3-1 وخسر معه إيابًا 2-1 كما فاز عليه في لقاء ودي سابق.

موعد مباراة سلطنة عمان وتركمانستان والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة سلطنة عمان وتركمانستان في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات، الرابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس والكاس.