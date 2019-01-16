الفيفا في اتصال مستمر مع الاتحاد الآسيوي بشأن البحريني حكيم العريبي

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه على اتصال مستمر مع الاتحاد الآسيوي للعبة؛ للعمل على إطلاق سراح لاعب بحريني يحمل صفة لاجئ اعتقل في تايلاند في نوفمبر؛ بسبب حكم بالسجن صدر بحقه في بلده الأم.

ودعت رابطة اللاعبين المحترفين في أستراليا الاتحاد الآسيوي، هذا الأسبوع، للمساعدة على إطلاق سراح حكيم العريبي، الذي يلعب في أستراليا، بعد اعتقاله في تايلاند في 27 نوفمبر الماضي، بناءً على إخطار من الشرطة الدولية (الإنتربول) صدر بطلب البحرين.

وأبلغ متحدث باسم الاتحاد الدولي رويترز: “يعمل الفيفا بعيدًا عن الأضواء وهو على اتصال دائم بالاتحادات الوطنية والاتحاد الآسيوي للعبة بشأن هذه القضية”.

وفي الأسبوع الماضي، طالب الفيفا بالسماح للاعب بالعودة إلى أستراليا.

وانتقد جون ديدوليكا، الرئيس التنفيذي لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في أستراليا، الاتحاد الآسيوي، وأبلغ رويترز، يوم الأحد، أنه لا يرى تحركات من جانب الاتحاد لحل القضية.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه يعمل مع جميع الأطراف بينها الفيفا بشأن القضية، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل.

وأدين العريبي، الذي ينتقد الحكومة وكان يلعب ضمن صفوف منتخب البحرين لكرة القدم، بمهاجمة مركز شرطة في البحرين، وحكم عليه غيابيًا بالسجن 10 أعوام. ونفى العريبي ارتكاب أي مخالفة.

ونفى متحدث باسم الحكومة البحرينية أن تكون حياة العريبي معرضة للخطر، وقال إن بإمكانه الطعن على الحكم الصادر ضده بعد عودته للبلاد.

وأضاف أن شخصين آخرين أدينا مع العريبي في القضية ذاتها، لكنهما طعنا على الحكم وتمت تبرئة ساحتهما من خلال إجراءات القضاء البحريني المستقل.