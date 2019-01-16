موعد مباراة العراق وإيران اليوم في كأس آسيا 2019

يلتقي المنتخب العراقي منافسه الإيراني، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الآسيوية 2019 التي تستضيفها الإمارات.

وتُلعب المباراة الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة العراق وإيران على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

وضَمن المنتخبان العراقي والإيراني التأهل إلى دور الـ 16، لكن نتيجة اليوم تحدد الفريق المتصدر.

والتقى المنتخبان العراقي والإيراني مرة وحيدة من قبل في كأس آسيا، وكان ذلك في نسخة 2011، وفاز حينها المنتخب الإيراني 2/1 في دور المجموعات.

ويتأهل إلى دور الـ16 في البطولة الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وضمَنت منتخبات الإمارات وتايلاند والبحرين والأردن وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وأوزبكستان واليابان التأهل إلى دور الـ 16.