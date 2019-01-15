المنتخب الفلسطيني يتعادل مع الأردن ويحافظ على أمله في كأس آسيا 2019

حافظ المنتخب الفلسطيني على آماله الضعيفة في الصعود للدور الثاني في كأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخه؛ بعدما تعادل دون أهداف مع الأردن المتأهل بالفعل باستاد محمد بن زايد في أبوظبي، اليوم الثلاثاء.

ودخل الأردن المباراة بعد أن ضمن تصدر المجموعة الثانية منذ الجولة الثانية عقب فوزه على أستراليا وسوريا في أول مباراتين، بينما كان المنتخب الفلسطيني في حاجة للفوز ليضمن التأهل للدور الثاني.

فلسطين 0 : 0 الأردن ملخص المباراة pic.twitter.com/u9i9P58Uyo — Kana'an Sport ???????? (@KanaanSport) January 15, 2019

وأنهى الأردن دور المجموعات ورصيده سبع نقاط في صدارة المجموعة الثانية، تليه أستراليا حاملة اللقب بست نقاط بعد فوزها المتأخر 3-2 على سوريا.

وأبقت هزيمة سوريا على أمل المنتخب الفلسطيني في التأهل ضمن أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث في المجموعات الست، إذ أنهى مشواره في المجموعة الثانية بنقطتين من ثلاث مباريات، بينما ودعت سوريا البطولة عقب تذيلها الترتيب بنقطة واحدة.