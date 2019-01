تشكيلة مباراة البحرين والهند في كأس آسيا 2019 (صورة)

أعلن المدرب ميروسلاف سوكو المدير الفني لمنتخب البحرين تشكيلته لمواجهة الهند في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 المقامة في الإمارات.

ويدخل المنتخب البحريني المباراة وفي رصيده نقطة واحدة من تعادله مع الإمارات في الجولة الأولى، في حين يملك منتخب الهند 3 نقاط من فوزه على تايلاند، ويتصارع المنتخبان على ورقة العبور الثانية لدور الـ 16.

ويشفع التاريخ للأحمر البحريني، لتجاوز عقبة الهند، فعلى مدار 5 لقاءات جمعتهما من قبل، تفوق المنتخب العربي 4 مرات، مقابل تعادل واحد، ولم يخسر أي مواجهة.

وفيما يلي تشكيلة منتخب البحرين لمواجهة تايلاند:

حراسة المرمى: سيد شوبار علاوي.

خط الدفاع: وليد الهيام، وحمد الشمسان، وأحمد علي جمعة، وسيد رضا عيسى.

خط الوسط: سيد سعيد، وعبدالوهاب الصافي، وعلي جعفر، وكميل الأسود، وجمال راشد.

الهجوم: محمد سعد.

???? ???????? India ???? Bahrain ????????

Lineups are in for the third and last game of group A for both sides.#AsianCup2019 pic.twitter.com/FgR8cRnHiF

— #AsianCup2019 (@afcasiancup) ١٤ يناير ٢٠١٩